Brennendes Auto in einer Hofeinfahrt in Bobstadt gelöscht

Bürstadt. Gerade noch glimpflich ausgegangen ist ein Brandeinsatz am Dienstagmorgen in Bobstadt. In in der Wormser Straße stand ein Auto in Flammen. Der Wagen parkte in einer schmalen Hofeinfahrt, direkt neben dem Wohnhaus des Besitzers. Das Feuer hatte bereits auf die seitliche Eingangstür sowie auf die Pergola des Nachbargrundstücks übergegriffen.

Als die Feuerwehr kurz nach 6 Uhr eintraf, hatten sich die Bewohner bereits ins Freie geflüchtet. Wie Stadtbrandinspektor Uwe Schwara berichtet, hatten Nachbarn den Brand bemerkt und die Hausbesitzer wachgeklingelt. Zudem versuchten sie, mit den eigenen Gartenschläuchen, das Feuer zu löschen – allerdings vergebens, wie Schwara erläutert. „Dafür hatte es schon zu heftig gebrannt.“

Das Auto, ein älteres Opel-Modell, ist nun ein kompletter Totalschaden. Die Haustür und die Pergola sind ebenfalls beschädigt. Die Wohnräume mussten erst belüftet werden, bevor die Bewohner wieder zurückkehren konnten. Dichter, schwarzer Rauch war durch die Fenster nach innen gezogen.

Wie es zu dem Feuer kam, ist fraglich, berichtet Schwara. Das Auto ist abgemeldet, die Batterie ausgebaut. Zudem habe es im Heckbereich angefangen zu brennen. „Dahinter standen die Mülltonnen, die komplett herunter gebrannt waren“, berichtet der Stadtbrandinspektor.

Mit den Lösch- und Lüftungsarbeiten waren die Feuerwehrleute aus Bürstadt, Bobstadt und Riedrode mehrere Stunden beschäftigt, insgesamt waren 24 Einsatzkräfte vor Ort.

