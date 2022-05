Brand an alten Gleisen

Biblis. Zu einem Brand am Bibliser Bahnhof ist die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr ausgerückt. An der südlichen Weichenstraße im Bereich der alten Ladestraße waren Holzschwellen alter Gleise in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und kühlten die umliegenden Schwellen anschließend. Nach einer abschließenden Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnte die Feuerwehr nach Rücksprache mit einer Polizeistreife die Einsatzstelle wieder verlassen. Während des gesamten Einsatzes bestand keine Beeinträchtigung des Bahnverkehres. red

