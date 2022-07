Bosseln in Bürgerhalle

Groß-Rohrheim. Der Rohrheimer Kerweverein Rara hat am Freitag nach mehr als zweijähriger Corona-Pause wieder viele Sportbegeisterte in die Bürgerhalle gelockt. Zum 17. Mal wurde das Bosselturnier ausgetragen. 38 Mannschaften waren angetreten – etwas weniger beim letzten Turnier im Januar 2020. Damals waren es 40 Teams. Ausnahmsweise fand das Turnier auch nicht wie sonst im Winter, sondern im Sommer statt. „Eigentlich wären es heuer noch mehr Mannschaften gewesen, aber fünf gemeldet Teams hatten kurzfristig abgesagt“, so Sascha Drexler vom Organisationsteam.

Über weniger Stimmung im Bürgerhaus musste sich letztlich niemand beschweren. Es wurde wie früher angefeuert und laut gerufen – und so endete die Party erst am frühen Samstagmorgen. Allerdings waren diesmal etwas weniger Zuschauer wie sonst gekommen. Nach der Gruppenphase ging es ab dem Achtelfinale im K.o.-System weiter, schließlich fand gegen 0.30 Uhr das vielumjubelte Finale statt.

Nächster Wettkampf im Januar

Interessant sind bei dem Spaß-Turnier auch die ausgefallenen Mannschaftsnamen – wie „Team Fehlwurf“, „Die net aus Rohrem kumme“, „Alcoholichiks“, „Gummi Bierschiss Bande“, „Düffelherde“ oder „Die Namenlosen“. Gewonnen hat der Sieger des letzten Turniers aus 2020: der „EFC Rohrem“. Damit hat man es dem Sieger von 2018 und 2019 gleich getan. Das Team von „Trinkt aus und spielt“ hatte damals ebenfalls den Titel verteidigt. Nun also geht der Wanderpokal an den EFC. Die hatten sich im nächtlichen Finale gegen das Team von „Gegen uns hätten wir auch gewonnen“ durchgesetzt. Auf Platz drei kamen die „Rohremer Sympathisanten“.

Der nächste Termin ist der 27. Januar an gleicher Stelle. Anmelden kann man sich ab dem 4. Januar unter rara@rohremerkerb.de. Bosseln ist übrigens ähnlich dem Eisstock-Schießen – nur eben nicht auf dem Eis. Die Kegel mit ihrer weichen aber rutschigen Filzunterlage müssen zielgenau auf dem Hallenboden geschoben werden. mibu