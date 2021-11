Bossel-Abschluss mit Ehrung

Bürstadt. Sport steht bei der Bewegungs- und Rehasportgemeinschaft Bürstadt – auch BRSG Bürstadt genannt – an erster Stelle. So trifft man sie montags zur Rückenschule und Gymnastik in der EKS-Turnhalle, dienstags im Lampertheimer Hallenbad zu Wassergymnastik und Aquajogging, mittwochs zum Kegeln im Kegelzentrum in Lampertheim und donnerstags im Vereinsheim in der Nibelungenstraße 199 zum Darts- und Bosselspielen. Nebenbei wird auch die Geselligkeit bei den Treffen gepflegt.

Die Bossel-Gruppe unter Leitung von Norbert Engelhardt hatte zum Jahresabschluss mit Ehrungen ins Vereinsheim eingeladen. Er begrüßte alle Bosslerinnen und Bossler und deren Partner, ganz besonders den Vereinsvorsitzenden der BRSG Bürstadt, Dieter Seip.

Norbert Engelhardt (l.), Ruth Wich und Dieter Seip bei der Ehrung. © BRSG

Norbert Engelhardt bedauerte, dass aufgrund der Corona-Pandemie bereits im zweiten Jahr die Wettkämpfe wie Bezirks-, Landes- und Deutsche Meisterschaften ausgefallen sind. Nichtsdestotrotz haben die Bürstädter Bossler unter Corona-Bedingungen eine Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Gespielt wurde auf eine aufsteigende Zahlenkomposition, wobei die Ergebnisse addiert wurden. Den ersten Platz belegte bei den Damen Ruth Wich und bei den Herren Norbert Engelhardt. Die Siegerehrung nahm der Vereinsvorsitzende Dieter Seip vor. Im September 2022 will die BRSG in Bischofsheim bei der Deutschen Bossel-Meisterschaft teilnehmen. Bei gutem Essen und Trinken und gemütlichen Gesprächen ließ man den Abend ausklingen. red