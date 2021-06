Bobstädter Radwege im Fokus

Bobstadt. Der Bobstädter Ortsbeirat legte den Fokus bei seiner Sitzung im Bürstädter Bürgerhaus auf das Radwegekonzept. Dabei stellte Kevin Winkler vom Ordnungsamt sowohl bereits durchgeführte als auch geplante Maßnahmen zur Optimierung des Radnetzes vor, das Bürstadt und seine Ortsteile verbinden soll.

Die klare Priorität liegt dabei auf der Sicherheit der Radfahrer. Gerade in und um Bobstadt herum gibt es offensichtlich einige neuralgische Punkte, die überarbeitet werden sollten. Die Oberfläche des Wirtschaftsweges zum Beispiel ist laut einigen Ortsbeiräten im Bereich der Querung eng, steil und alles andere als barrierefrei. Sie wünschen sich dort neuen Asphalt. Winkler stellte klar, dass diesbezüglich schon Kontakt zur Kreisverkehrsbehörde aufgenommen wurde, eine Rückmeldung aber noch ausstehe.

Der Ausbau des Radweges zwischen Bürstadt und Bobstadt ist bereits erfolgt, er weist nun die Sollbreite von 2,5 Metern auf. Entlang der Mannheimer Straße kam es schon zu einigen Unfällen, in die Radfahrer verwickelt waren. Eine Umplanung des Kreuzungsbereichs sei dringend notwendig, beidseitig sollen Fahrradschutzstreifen angebracht werden.

Am Ortseingang Bobstadt Richtung Hofheim gibt es aktuell keine Querungshilfen. Ziel sei, den Radverkehr abseits der Frankensteinstraße durch das Wohngebiet daneben zu führen. Mit der Kostenschätzung und der Ausarbeitung dieses Projektes werde ein Planungsbüro beauftragt.

Keine Diskussion gab es bezüglich der Bezuschussung der Bobstädter Kerwe. Das vom 19. bis 23. April 2020 geplante Fest wird mit 1000 Euro subventioniert.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt ging es um die Verkehrssicherheit an der Ecke der Frankenstein- zur St.-Josef-Straße. Ihren ursprünglichen Antrag, dort einen Verkehrsspiegel zu installieren, zogen die Freien Wähler zurück. Zuerst sollen Alternativen geprüft werden. Auch an einem Sperrpfosten auf dem Feldweg nördlich der Feuerwehr halten sie nicht fest, nachdem sich herauskristallisierte, dass die Mehrheit des Ortsbeirates dies ablehnt. jkl

