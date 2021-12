Bobstadt hat wieder ein Café

Bobstadt. Mit rosa-weißen Luftballonschlangen begrüßte die neue Filiale von Schmerker in Bobstadts Frankensteinstraße die Kunden. Zur Neueröffnung gab es eine Tüte mit Brot, Brötchen, Brezel und Quarkbällchen zum Sonderpreis. Eigentlich hatte der Laden mit Café schon viel früher öffnen sollen. „Es war vor allem die Personalfrage zu lösen. Zudem gab es Corona-bedingt Lieferprobleme beim Ausbau“, erzählte Pascal Schmerker. Mit seiner Schwester Jasmin Schmerker-Ventz, Mutter Renate und Vater Theo, der der eigentliche Inhaber ist, war er bei der Eröffnung.

Schreibwaren, Post und Lotto

Das Innere des Cafés ist mit rosa-weiß gestreifter Tapete sowie Motivtapete gestaltet, wie auch die Außenstelle in Lampertheim in der Wormser Straße. „Wir haben jetzt sechs Filialen. Unser Lieferant fährt von Worms erst nach Wattenheim, dann nach Bobstadt und Lampertheim“, berichtete Jasmin Schmerker-Ventz. An der Theke findet sich ein Bildschirm, über den Angebote laufen. Es ist der erste, der zum Einsatz kommt, um Angebote anzuzeigen. Deshalb solle es das wohl bald auch in anderen Filialen geben. Jasmin Schmerker-Ventz freute sich sichtlich über den guten Zuspruch. „Wir hatten es zwar gehofft, aber im Vorfeld kann man das nicht sagen, wie es angenommen wird“, erzählte die Konditormeisterin, die hauptsächlich in der Produktion in Worms zu finden ist.

Zusammen mit der Postfiliale samt Lotto-Annahmestelle, in der auch Schreibwaren, Zeitschriften und Tabak sowie Honig aus eigener Produktion von Imker Roland Eberle verkauft wird, soll diese Schmerker-Filiale zu einem Frequenzbringer werden. Heike Eberle, die mit ihrem Mann Roland die Post betreibt, ist überwältigt von dem Andrang am Donnerstagmorgen. „Ich bin ganz erschlagen von dem Trubel“, sagte sie lachend. Roland Eberle übernimmt die Frühschicht, denn in der Frankensteinstraße gibt es gemeinsame Öffnungszeiten von Post und Bäckerei. Von 6 bis 18 Uhr (Montag bis Freitag) haben beide geöffnet, Samstag von 6 bis 13 Uhr. Café und Bäckerei haben zusätzlich sonntags von 8 bis 17 Uhr offen.

Begeistert ist auch Ortsvorsteherin Svenja Halkenhäuser, die wie viele Politiker aus Bobstadt vorbeischaute. „Das wertet den Ortsteil auf“, ist sie sich sicher. Bürgermeisterin Bärbel Schader ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, zur Eröffnung vorbeizuschauen. „Die Freude ist riesengroß, dass wir jetzt auch im Stadtgebiet von Bürstadt eine Schmerker-Filiale haben und nicht nur in Lampertheim oder der Großgemeinde Biblis“, führte sie an. Sie lobte die Gestaltung des Cafés, in dem es rund 15 Sitzplätze gibt. Die Toiletten befinden sich im Untergeschoss, das über eine Treppe zu erreichen ist.

Zustimmung kam auch von Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl, der in Bobstadt lebt. „Ich finde es ganz toll, dass hier neues Leben ist. Es ist gelungen, mit der Firma Schmerker aktiv jemanden anzuwerben“, meinte er und sieht Potenzial für die Zukunft.

Im Sommer werde es dann noch Sitzmöglichkeiten draußen geben. An zwei Tagen in der Woche rundet der Stand des Bauernladens Steinmetz das Angebot ab, zudem hält an einem anderen Tag der Hähnchenwagen in der Frankensteinstraße.