Blutspenden mal zwei

Bürstadt/Biblis. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) lädt am Dienstag, 14. Februar, gleich zu zwei Blutspende-Terminen in der Region ein. In Bürstadt stehen die Teams aus Medizinern und Helfern von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule, Wolfstraße 23, bereit – allerdings nur nach vorheriger Terminreservierung. Parken können die Besucher auf dem großzügigen Gelände vor der Erich Kästner-Schule.

Im Bibliser Bürgerzentrum ist an diesem Nachmittag ebenfalls eine Blutspende geplant. Hier ist allerdings eine halbe Stunde länger Zeit, nämlich von 15.30 bis 20 Uhr.

Wichtig ist, dass alle Spenderinnen und Spender vor der Blutabnahme ausreichend essen und trinken sollten. Bei Fragen ist die Spenderhotline unter 0800 /11 949 11 kostenfrei erreichbar. red

Info: Anmeldungen unter drk-blutspende.de