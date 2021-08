Blumenmeer fürs Quartier

Bürstadt. Ein besonderes Blumenmeer soll ab Mitte August in Bürstadt für gute Laune sorgen. Am Ortseingang, von der B 47 kommend, werden bunte Grüße von Blumen, Bienen, Schnecken und Maulwürfe zu sehen sein. Dafür haben Erwachsene und Kinder in den vergangenen Wochen 200 Holzmotive angemalt, die sie kostenfrei im Quartiersbüro erhielten. Am Dienstag, 17. August, werden diese um 17.30 Uhr bei einer gemeinsamen Aktion entlang des Grünstreifens in Höhe des Blitzers gesteckt.

Der Bürstädter Reiner Mecky hat die Mitmachaktion für die östliche Kernstadt initiiert und hierfür einen Antrag im Quartiersbüro gestellt. Seine Idee wurde mit 1000 Euro aus dem Verfügungsfonds der sozialen gesunden Stadt Bürstadt gefördert. 200 Gartenstecker aus Holz wurden dafür bei der Schreinerei der Behindertenhilfe Bergstraße bestellt und an Bürger ausgegeben.

Am Dienstag, 17. August, um 17.30 Uhr sollen alle Motive zu einem großen Blumenmeer zusammengesteckt werden, um für ein fröhliches Willkommen in Bürstadt oder einen farbenfrohen Abschied zu sorgen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Quartiersbüro. Wer an diesem Termin keine Zeit hat, kann seine Holzmotive zuvor im Quartiersbüro abgeben. Die Holzmotive können später in den eigenen Garten gesteckt werden. red