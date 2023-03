Blumen blühen wieder

Bürstadt. Zeitnah zum „Pflanz-eine-Blume-Tag“ traf sich Stefanie Ackermann, Initiatorin des ersten Bürstädter Bienenfutterautomaten sowie mehrerer Pflanzaktionen von Blumenzwiebeln, mit den ehrenamtlichen Helfern, um die bunten Frühlingsblumen zu begrüßen, die sich auf dem Grünstreifen in den Rodstücken zeigten. Der Bienenfutterautomat und auch die Kosten für die Blumenzwiebeln wurden durch knapp 2000 Euro über den Verfügungsfonds des Quartiersbüros Bürstadt finanziert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Letztes Jahr haben wir zu zwei Pflanzungen von Blumenzwiebeln im Quartier aufgerufen“, erinnern sich Stefanie Ackermann und Stefanie Reis vom Quartiersbüro. Um die 2500 Blumenzwiebeln standen zum „Verbuddeln“ bereit. Ackermann hatte hierfür einen Antrag an den Verfügungsfonds der sozialen gesunden Stadt Bürstadt über das Quartiersbüro gestellt, einem Budget für bürgerschaftliche Projekte, und konnte ihre Aktion so mit 900 Euro umsetzen. Beim ersten Termin im November kamen neben Ackermann und Reis noch Anwohner Stefan Ziegler sowie eine Familie zum Pflanzen vorbei. Beim zweiten Mal waren nur noch die drei namensgleichen Helfer vor Ort und konnten die Massen an Blumenzwiebeln leider alleine nicht ganz bewältigen. Ein kleiner Rest blieb übrig. „Diese Blumenzwiebeln verschenkten wir bei der Nikolausaktion im Quartiersbüro an die Besucher“, so Stefanie Reis. Anwohner und Mitpflanzer Stefan Ziegler bekam dann den Auftrag, nach den ersten fröhlichen Frühlingsboten Ausschau zu halten und dies dem Quartiersbüro zu melden. So wurden die Helfer dann zu einem Umtrunk eingeladen, um auf ihr blühendes Engagement in den Rodstücken anzustoßen. „Es ist schön zu sehen, dass man hier mitwirken konnte. Ich erfreu mich jedes Mal an den Blumen, wenn ich sie sehe“, meinte Ziegler. Genau dieses Gefühl wolle man auch weitergeben, die Freude an den bunten Blumen beim Vorbeifahren oder Spazierengehen. Die Pflanzung der Blumenzwiebeln war eingebettet in den Kontext des Bienenfutterautomaten und dessen saisonaler Neubestückung.

Förderung bis zu 1000 Euro

Für ein paar Münzen können Bürger aus dem ehemaligen Kaugummiautomaten bienenfreundliche Kapseln mit regionalem Saatgut ziehen. „Dadurch soll die Nahrungsvielfalt für Bienen, Schmetterlinge und Co. in unseren grauen Orten verbessert werden“, erklärt Stefanie Ackermann. „Auch der Bienenfutterautomat wurde mit 1000 Euro durch Mittel aus dem Verfügungsfonds finanziert“, betont Stefanie Reis vom Quartiersbüro. Die östliche Kernstadt von Bürstadt gehört zum Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ und verfügt über ein Quartiersbüro am Beethovenplatz.

Mehr zum Thema Redskins Bürstadt Start in die neue Spielzeit Mehr erfahren

In Zusammenarbeit mit dem Team des Quartiersbüros können Bürger ihre eigenen Ideen für den Stadtteil verwirklichen, indem sie einen niedrigschwelligen Antrag stellen und so eine Förderung von bis zu 1000 Euro für ihr Projekt erhalten können. „Genau wie Stefanie Ackermann, die darüber initiierte, dass ein Bienenfutterautomat nun in Bürstadt steht, weiterhin sorgt sie für dessen Pflege und stattet ihn regelmäßig mit saisonalen Blumenzwiebeln oder Saatgut aus“, ergänzt Stefanie Reis.

„In unserem Automaten bieten wir eine Blühmischung an, die für Garten und Balkon geeignet ist, denn jeder Quadratmeter zählt“, so Stefanie Ackermann. Die Befüllung des Automaten refinanziert sich durch dessen Nutzung, 50 Cent kostet eine Kapsel Saatgut. Jeder Automat ist ein Unikat – in liebevoller Handarbeit von dem Dortmunder Erfinder Sebastian Everding aufgearbeitet. Sein Credo: Er möchte die Welt damit ein bisschen lustiger machen und gleichzeitig etwas ökologisch Sinnvolles anbieten.

Der gelbe Automat in der Brüningstraße, im Park „Platz der deutschen Einheit“, wurde im April 2022 installiert und ist Teil eines bundesweiten Netzwerks aus über 200 Standorten, die von Vereinen, Schulen, Kommunen, Unternehmen oder Privatpersonen mit viel Engagement betrieben werden. red

Info: Weitere Infos gibt es unter bienenautomat.de