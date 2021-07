„Die Wiesn ist eröffnet“, ruft Karin Maurer – und lacht fröhlich. Mit der neuen Blumenwiese in Bobstadt geht für sie ein Herzenswunsch in Erfüllung. „Die bunte Sommerwiese lädt Bienen und Schmetterlinge ein und erfreut Herz und Seele, es ist ganz wundervoll“, zeigt sie sich sichtlich gerührt bei der Eröffnung. In Zusammenarbeit mit der Stadt Bürstadt konnte eine brachliegende Fläche zu einem

...