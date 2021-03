Bürstadt. Die Stadt Bürstadt freut sich, dass mit „Andrea’s Kleiderpflege“ ein langjähriger Leerstand in der Nibelungenstraße 101 wiederbelebt wird. Mit Mitteln für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und gespeist aus einem europäischen Fonds, der in das kommunale Programm „Lokale Ökonomie“ einfließt, sollen zudem Arbeitsplätze geschaffen und Leerstände behoben und verhindert werden. Das ist mit dem Umzug von „Andrea’s Kleiderpflege“ aus der Bahnhofsallee 3 in die ehemalige Metzgerei Noll einmal mehr gelungen. Seit 2008 stand die Metzgerei schließlich leer.

AdUnit urban-intext1

Darüber freuten sich Pächterin Andrea Rieger-Brenner, Vermieterin Isolde Schäfer, Bürgermeisterin Bärbel Schader, Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle und Citymanager Tim Lux am Neu-Eröffnungstag.

„Es passt“, fasste Bärbel Schader kurz und bündig zusammen. So freuten sich nicht nur Vermieterin und Pächterin über neu renovierte Räume. Auch die Fassade des Gebäudes konnte in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Architekturbüro Ammon zu einem neuen Blickfang umgestaltet werden.

„Es ist ein tolles Signal“, fand Bürgermeisterin Schader. Denn in schweren Corona-Zeiten – und einem einsetzenden Ladensterben in vielen deutschen Innenstädten – springe das europäische Förderprogramm ein. So konnten in Bürstadt bereits Bescheide mit einem Gesamtvolumen von etwa 180 000 Euro an verschiedene Unternehmen überreicht werden.

AdUnit urban-intext2

Andrea Rieger-Brenner bietet neben der Textilreinigung, dem Wäsche- und Bügelservice und der Teppichreinigung auch eine Änderungsschneiderei an. Sie will am neuen Standort jetzt voll durchstarten.