Bleiben Football-Frauen auf der Strecke?

Bürstadt. Als die U 13 „Flaggies“ am Samstag zu den Trommeln-Rhythmen der Redskins und begleitet von etwa 30 Cheerleadern um kurz nach 11 Uhr auf den Platz gerufen wurden, da waren die jüngsten Footballer aus Südhessen noch sehr optimistisch und guter Dinge. Denn seit drei Jahren hatten die U13-Teams der Redskins jedes Spiel auf dem Feld gewonnen. Zweimal in Folge hatten sie die hessische Meisterschaft bereits nach Bürstadt geholt. Und nun – nach einer „Perfect Regular Season“ in der Süd-Conference, bei der sechs von sechs Spielen gewonnen wurden, sollte der dritte Titel in Folge perfekt gemacht werden. Beim Finale 2021 im eigenen Stadion, gegen die Sieger der Nordgruppe. Doch auch die Lizzards aus Kelkheim hatten eine perfekte Saison gespielt und den Wettbewerb in ihrem Umfeld klar dominiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es fand sich viel Prominenz auf den gut gefüllten Rängen des Wasserwerkstadions. Bürgermeisterin Bärbel Schader und die Bürstädter Sonnenbotschafterin Luisa-Marie machten an diesem Tag ihre Aufwartung. Aber auch die Vizepräsidenten des hessischen und des deutschen American Footballverbandes waren da, um allen Anwesenden die Bedeutung zu vermitteln, welche die schon über Jahre hinweg insgesamt so erfolgreiche Abteilung des TV Bürstadt mittlerweile für die Region und ihre beiden Sportarten hat.

Der Rest zum Finale selbst ist schnell erzählt: Etwa eine Stunde nach Kick-off war auf dem Scoreboard der Endstand 20:58 zu lesen. Der Unterschied zwischen beiden Teams war bereits zu Beginn der Partie deutlich zu erkennen. Nicht so sehr in der Qualität des Spiels. Vielmehr im klar erkennbaren Altersunterschied beider Teams, die sich in diesem Jahr zum ersten Mal gegenüber standen. Während bei den Bürstädtern mehr als zwei Drittel der Hessenmeister aus den vergangenen zwei Jahren mittlerweile zur U 16 aufgerückt sind, konnten die Lizzards auf einen Stamm zugreifen, der in Körpergröße und Statur deutlich überlegen war und in dieser Konstellation bereits länger zusammen spielt. So konnten die Kelkheimer dieses Finale über weite Strecken hinweg kontrollieren und letztlich auch dominieren.

Die Sonderregelung

Über eine Sonderregelung, die die Überlegenheit der Mittelhessen noch weiter verstärkte, äußerten sich die Abteilungsleiterin des TV Bürstadt, Anna Messina, und deren Kommunikationschef Harry Frommeld: „Es ist zutreffend, dass für Kelkheim drei Mädchen auf dem Platz standen, die bereits 14 Jahre alt sind und mit ihrer erheblich größeren Reichweite jegliches Passspiel unserer eigenen Mannschaft unterbinden konnten“, sind sich die beiden einig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Man mag das jetzt als ungerecht empfinden. Doch hat der Verband dies genehmigt, und das akzeptieren wir. Zumal das auch in anderen Sportarten praktiziert wird. Natürlich hätten wir unsere Flaggies gerne zum dritten Mal in Folge ganz oben gesehen. Sie haben fantastisch trainiert, lieben ihren Sport, und das hat dieses Team uns über sechs Spiele hinweg gezeigt. Doch wollen wir die Messlatte bitte nicht zu hoch legen. Es ist eine verhältnismäßig junge Mannschaft mit tollen Coaches, die in Zukunft noch viele Erfolge erzielen wird. Nun freuen wir uns über die Vizemeisterschaft unserer Flaggies. Mit ihrem Teamgeist, Mut und der Spielfreude sowie ihrem sportlichen Können haben sie über sechs Spiele hinweg die Herzen der Fans erobert. Heute einmal mehr, weil sie bis zuletzt gekämpft und auch in dieser Niederlage wirkliche Größe gezeigt haben.“

Kommunikationschef Frommeld erklärt, das strukturelle Problem, das hinter dem Final-Spiel steht: „Ja, wir sind noch immer eine Randsportart. Wenngleich American Football aus Deutschland im Fernsehen immer stärker präsent ist und bereits jetzt mehr Zuschauer erreicht, als viele andere Ballsportarten. Dennoch fehlen – auch hier in Bürstadt noch – maßgeschneiderte Angebote für Mädchen und junge Frauen.“ Messina fährt fort: „Die drei Kelkheimerinnen hatten möglicherweise in diesem Jahr zum letzten Mal die Gelegenheit, etwas Großes in ihrem Sport zu erleben. Im nächsten Jahr wird es diese Liga für sie nicht mehr geben, weil dann auch keine Sondergenehmigungen mehr für sie greifen werden.“

Nicht nur für Männer

Was wäre zu tun, um diesen Spielerinnen Perspektiven zu geben? Die Bürstädter sehen die höchste Ebene in der Pflicht. „Es gibt auch in Hessen viele Vereine, die weit größer sind als unsere Abteilung hier beim TV. Schon allein, weil deren Einzugsgebiet viel umfassender ist. Und dennoch haben wir in Hessen nur fünf Vereine, die zum jetzigen Zeitpunkt in einer Art Experimentalphase sind. Die meiste Expertise haben im Moment die Golden Dragons aus Gießen, mit gerade einmal einem Jahr Liga-Erfahrung. Vier andere Vereine, darunter auch unsere Nachbarn aus Gernsheim, befinden sich noch im Aufbau. Hier sind aus unserer Sicht die Verbände dringend gefordert, vor allem sportliche Aufklärung zu stärken und erkennbar zu kommunizieren. Denn genau so, wie Cheerleading keine reine Frauensache ist, kann American Football nicht nur Männern vorbehalten sein“, macht Messina deutlich.

Funktionäre gefordert

Die Bürstädter selbst sehen sich derzeit nicht in der Lage, in Eigenregie etwas gegen dieses strukturelle Problem zu tun. „Dazu ist es im Moment noch zu früh,“ sagt Harry Frommeld. „Wer uns in den vergangenen drei Jahren verfolgt hat, weiß, dass wir zunächst alle bereits vorhandenen Bereiche gesichert und weiter aufgebaut haben. Wir befinden uns nun in einer Phase des anhaltenden Wachstums, stellen beim TV mittlerweile die meisten aktiven Sportler im Abteilungsvergleich und können seit zwei Jahren mit konsolidierten Finanzen in die Verbesserung der Ausstattung beider Sportarten investieren. Doch sehen wir hier in Bürstadt noch keine Basis, um das Angebot zu erweitern. Dazu fehlt die verbandsseitige Perspektive, und hier sind die Funktionäre aus unserer Sicht klar aufgefordert, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. So sehr wir den Handlungsbedarf sehen. Wir werden nichts Neues beginnen, bevor das Bestehende dauerhaft gesichert ist.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Messina ergänzt: „Wenn mir vor zehn Jahren angeboten worden wäre, als Frau American Football zu spielen, ich hätte es gemacht. Mir blieb das verwehrt. Jedoch gönne ich es den drei Mädels aus Kelkheim und deren jüngeren Mitspielerin von Herzen, dass schon bald eine Perspektive für sie geschaffen wird.“ red