Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Folgt nach dem Masken- und Impf-Desaster jetzt das Schnelltest-Fiasko? Seit Wochenbeginn steht jedem Bürger ein kostenloser Corona-Schnelltest zu. Neben Arztpraxen und Testzentren soll dieser künftig auch in Apotheken möglich sein.

„In der Marien-Apotheke machen wir das nicht“, erklärt Apotheker Hermann Müller auf Anfrage. Das gesundheitliche Risiko für seine Mitarbeiter sei ihm einfach zu groß, zumal noch niemand in seiner Bürstädter Apotheke die Impfung habe.

„Wer die kostenlosen Schnelltests anbieten möchte, braucht geschultes Personal und muss vom Gesundheitsamt damit beauftragt sein“, klärt Apothekerin Sibylle Fath auf, die vier Apotheken betreibt, eine davon in Biblis. „Da wir noch keine Beauftragung haben, können wir das momentan auch noch nicht durchführen.“ In der Neuen Apotheke in Biblis seien die Testungen allerdings aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht durchführbar.

Ist der Schnelltest ein Schnellschuss der Politik? „Ich möchte keine Kritik an den Bemühungen des Kreises üben, sondern am gesamten Verfahren der Politik“, sagt Hermann Müller. „Da werden Schnelltests aus dem Boden gestampft, die wie ein Wahlkampfgeschenk anmuten, ohne aus dem Impfstoff- und Maskendebakel gelernt zu haben.“

„Nicht zu Ende gedacht“

Ähnliche Kritik kommt auch von Sibylle Fath: „Einerseits verstehe ich den Druck, dem die Politiker ausgesetzt sind, andererseits kann ich nicht nachvollziehen, dass man in Berlin mit Dingen an die Öffentlichkeit geht, die noch nicht zu Ende gedacht sind.“ Es fehle den Apotheken einfach die Vorbereitungszeit wie schon bei der Maskenausgabe.

Der kostenlose Schnelltest wird in der Marien-Apotheke in Bürstadt keine Zukunft haben – im Gegensatz zum Selbsttest. „Mit der ersten großen Auslieferung rechnen wir in einer knappen Woche“, sagt Müller. Mit der Bestellung sei er ein gewisses Risiko eingegangen. „Wir rechnen mit einer Preisspanne von sechs bis acht Euro pro Stück“, sagt er. Durch seine langjährige Erfahrung vermutet der Bürstädter Apotheker aber, dass die Preise um 15 bis 25 Prozent fallen könnten, wenn weitere Tests zugelassen werden. Bisher gebe es nur sieben Schnelltests, die eine Zulassung hätten, bei über 50 seien Zulassungen beantragt, berichtet der Apotheker.