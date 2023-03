Bischof sucht das Gespräch in Bürstadt

Bürstadt/Mainz. Bischof Peter Kohlgraf kommt Montag, 27. März, nach Bürstadt, um im Rahmen eines Dialogforums des Bistums Mainz mit Gläubigen über die EVV-Studie zu diskutieren und gemeinsam darüber ins Gespräch kommen, welche Weichenstellungen sich daraus für das präventive Handeln im Bistum Mainz ergeben. EVV ist die Abkürzung für „Erfahren, Verstehen und Vorsorgen“. Das ist der Leitgedanke der umfassenden und unabhängigen Studie des Regensburger Rechtsanwalts Ulrich Weber.

Anfang März hat Weber die Ergebnisse der Studie vorgestellt. Sie soll zur Aufklärung von Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Verantwortungsbereich des Bistums Mainz seit 1945 beitragen. Es gehe darum zu erfahren, was geschehen ist, zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Auf dieser Grundlage soll vorgesorgt werden, dass so etwas nicht mehr passiert, heißt es in der Mitteilung des Bistums.

Die EVV-Studie solle auch dazu beitragen, den Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt als beständige Aufgabe zu begreifen und es aus der Tabuzone zu holen. Bischof Dr. Peter Kohlgraf, der Mainzer Weihbischof und Generalvikar Dr. Udo Markus Bentz sowie die Bevollmächtigte des Generalvikars, Stephanie Rieth, planen mehrere sogenannte Dialogforen, um vor Ort darüber ins Gespräch zu kommen. In der Region Südhessen ist dies am Montag, 27. März, ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal von St. Michael in Bürstadt vorgesehen. Um besser planen zu können, wird um kurze Anmeldung auf der Homepage der Katholischen Erwachsenenbildung Südhessen unter www.kebsh.de gebeten. Die Veranstaltung ist offen für jeden. red