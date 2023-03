Bibliser Schüler lesen Zeitung mit Begeisterung

Biblis. Biblis. „Ich habe zuerst gedacht, das wird total langweilig, und jetzt macht es mir richtig Spaß, Zeitung zu lesen“, sagt Hala. Und Miley ruft: „Das war bei mir ganz genauso!“ Die 4a der Schule in den Weschnitzauen in Biblis beteiligt sich mit Feuereifer am Projekt Klasse Kids. Seit einer Woche erhalten die Viertklässler jeden Morgen den „Südhessen Morgen“. Jetzt, passend zur Halbzeit, besucht sie Redakteurin Corinna Busalt, beantwortet zig Fragen - und nimmt noch mehr Anregungen der jungen Leser mit.

Mit Klassenlehrerin Petra Rzymann haben sie eine Expertin an ihrer Seite. Denn die Pädagogin findet, „dass es das Schönste ist, morgens die Zeitung zu lesen“. Und so halten es auch ihre Schüler. Wenn sie im Klassensaal ankommen, nutzen sie die erste Viertelstunde, um zu blättern und zu schauen, was sie interessiert. Das ist offensichtlich eine ganze Menge. Die Jungs ziehen meist den Sportteil heraus, um zu erfahren, was ihr Lieblingsverein Eintracht Frankfurt gerade so macht. Valentin findet auch das Thema der Tigermücke spannend, sein Klassenkamerad hat sich gerade über die asiatische Hornisse informiert.

„Alles was mit Natur- oder Klimaschutz zu tun hat, interessiert die Kinder sehr“, hat ihre Klassenlehrerin rasch gemerkt. Aber nicht nur das: Selbst bei der Weltpolitik blättern sie nicht weiter, sondern wollen wissen, was beim Treffen zwischen dem russischen und dem chinesischen Präsidenten besprochen wurde. Dazu haben sie dann etliche Fragen an Petra Rzymann. Gar nicht so einfach, das kindgerecht zu erklären. Aber die Lehrerin schafft das routiniert. In ihrem Beruf ist offenbar ein breites Allgemeinwissen gefragt. Zudem kennt sie sich aus: „Ich lese ja Zeitung. Und dafür interessiert man sich ja sowieso.“

Den Vater auf einem Foto gefunden

Selbst das Horoskop lesen manche aufmerksam, und das Kreuzworträtsel finden sie riesig. Bei Valentin lösen das immer die Großeltern, erzählt er. In der aktuellen Ausgabe hat Phil tatsächlich auf einem Foto seinen Vater entdeckt. In dem Artikel über die Bibliser Feuerwehr markiert der Viertklässler auch gleich alle Namen, die er so kennt. Das sind einige. Überhaupt findet er Berichte über Einsatzkräfte notwendig - weil diese ja ganz wichtige Aufgaben haben. Deshalb fragt Miley gleich, wann mal wieder ein Bericht übers Rote Kreuz erscheint. Da ist sie selbst aktiv. Mit ihrem Verein waren so einige aus der 4a auch schon selbst mal in der Zeitung zu sehen.

Denn Rzymanns Klasse wirkt ausgesprochen aktiv: Beim Tennisclub und dem JFV BiNoWa, der TanzBar oder der TG turnen, tanzen oder kicken sie in ihrer Freizeit. Natürlich gehen sie auch gerne Eis essen, deswegen findet Mimi, es wäre mal an der Zeit nachzufragen, warum die Kugel bei Da Carlo teurer ist als im vergangenen Jahr. Ein echter Auftrag für die Redakteurin - zudem wünschen sie sich einen Bericht über die Großbaustelle vor ihrer Haustür. Denn dort entsteht gerade ihre neue Schule. Im kommenden Jahr sollen sie umziehen - die Viertklässler von Petra Rzymann dann natürlich nicht mehr. Apropos Schule: Dass bei ihren großen Geschwistern oft Unterricht ausfällt, haben sie gehört. Wieso ist das eigentlich so? „Und es gibt zu wenige Erzieher“, weiß Valentin. Das wäre doch auch mal ein Thema für die Reporterin.

Lieblingsbild aus Lampertheim

„Das sind ganz begeisterte Zeitungsleser geworden“, sagt Petra Rzymann am Ende des Besuchs zufrieden. Sie holt ihre Mappe hervor, weil die Kinder gleich noch ein Rätsel zum Thema lösen werden. „Die Arbeitsmaterialien dazu sind sehr gut, das gefällt ihnen.“ Jeden Morgen wählen sie zudem ein „Foto des Tages“ aus, das sie auf ein Plakat kleben. Am Mittwoch kommt ihr Lieblingsbild aus Lampertheim: Dass die Deutsche Bahn das Graffito von Jugendlichen in der Unterführung entfernen ließ, berührt die Kinder. Und in der Donnerstagsausgabe ist ja schon klar, was ihr Bild des Tages wird: Sie selbst, wie sie auf den Sitzsäcken Zeitung lesen. „Das wird unser Bild der Woche“, so Rzymann.