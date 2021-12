Bibliser Jugend bewegt sich

Biblis. Mit der Aktion „Bewegungshaltestellen“ möchte die TG Biblis in Zusammenarbeit mit der hessischen Turnjugend Kinder und junge Menschen in Bewegung bringen. An zehn Schaufenstern in der Bibliser Innenstadt befindet sich ein Bewegungshaltestellen-Schild. Darauf ist ein QR-Code, der gescannt werden muss, um die Übungen zu sehen. Bei der sportlichen Aktion kann jeder mitmachen. Wer seinen Weihnachts- und Neujahrsspaziergang an der Jahnturnhalle startet, findet dort die erste Haltestelle. Wer möchte, kann Bilder von sich in Aktion vor den Geschäften per E-Mail an geschaeftsstelle@tg-biblis.de schicken. Mit Einverständnis der Eltern werden sie auf der Homepage der TG Biblis veröffentlicht. Unter allen Einsendungen werden kleine Geschenke verlost. red

