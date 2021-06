Biblisches Geschehen nacherzählt

Bürstadt. „Die neunte Stunde“ von Günter Krieger ist ein historischer Roman, in dem ein bekanntes Ereignis aus ungewöhnlicher Perspektive erlebt wird. Hauptfigur ist der junge Grieche Stephaton, der in Tiberias am See Genezareth als Teil einer Schauspielertruppe lebt. Sie versucht, durch humorvolle Stücke das Publikum zu begeistern.

Doch bei einem Auftritt wird der Kaiser beleidigt, was Stephaton einen zweijährigen Strafdienst in einer römischen Garnison in Jerusalem einbringt. Hier wird er Zeuge der Verurteilung und Kreuzigung Jesu. Stephaton und seine Geliebte Sara haben Jesus schon in Galiläa erlebt und fühlen sich zu seiner Botschaft hingezogen.

Mir gefällt besonders die Mischung aus der Nacherzählung des biblischen Geschehens und einer Handlung um den Griechen Stephaton, der als Nichtjude einen anderen Blick auf Jesus hat als seine Anhänger. Die Mischung an Kulturen und Denkweisen im römischen Reich kommt sehr gut rüber, und die Figuren sind – wie immer bei Günter Krieger – lebendig gezeichnet. Die Handlung ist flüssig erzählt. Ein klasse historischer Roman mit einem Mehrwert für christliche Leser.