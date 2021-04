Bewerber für Bobstädter Kirchenvorstand stellen sich vor

Bobstadt. Das evangelische Gemeindeleben ist bunt und vielfältig: Menschen aller Generationen kommen zusammen und feiern miteinander Gottesdienste und Gemeindefeste. Zusammen mit dem Pfarrer trägt der Kirchenvorstand die Verantwortung für die Gläubigen. Am 13. Juni entscheiden die Kirchengemeinden in der gesamten Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau über ihre neuen Kirchenvorstände. So auch in Bobstadt.

Der Kirchenvorstand leitet und prägt die Gemeinde. Er gibt Impulse, nimmt zudem Anregungen von seinen Mitgliedern auf und trifft Entscheidungen. Idealerweise finden sich unter den Vorstandsmitgliedern Menschen aus verschiedenen Alters- und Berufsgruppen, damit auch die Interessen aller Gemeindemitglieder gut vertreten werden können.

Vielfältige Arbeit

© Ingo Ebel

Durch Gottesdienste, Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit sowie Seelsorge erfüllt die evangelische Kirchengemeinde Bobstadt ihren missionarischen Auftrag, Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern. Darüber hinaus kümmert sich der Kirchenvorstand um Finanzen, Kirchengebäude und Öffentlichkeitsarbeit.

Aufgrund des Lockdowns musste in Bobstadt die Gemeindeversammlung, in der sich die Kandidaten vorstellen wollten, entfallen. Außerdem wurde vom Kirchenvorstand beschlossen, die Wahl 2021 als reine Briefwahl abzuhalten. Folgende Bewerber kandidieren für das Amt als Kirchenvorstehende:

Daniela Beringer, Sprechstundenhilfe: Seit vielen Jahren ist Daniela Beringer Mitglied im Kirchenvorstand. Sie gestaltete 16 Jahre den KinderKirchenMorgen, bevor sie sich mit dem Frauen-Frühstück ein neues Betätigungsfeld suchte. Sie ist Redaktionsmitglied des Gemeindebriefes, führt das Protokoll der Sitzungen und kümmert sich um die Pressearbeit. Für sie bedeutet „Evangelisch engagiert“ große Verantwortung für die Umsetzung der Aufgaben, die dem Team zum Teil vom Dekanat gegeben werden, wie zum Beispiel die anstehende Kirchenvorstandswahl, zu tragen. Der Kirchenvorstand ist für sie wie eine Familie, in der alle zusammenhalten und „einer des anderen Last“ mitträgt.

Frieder Herrmann, Rentner: Frieder Hermann ist seit zwölf Jahren im Kirchenvorstand der Bobstädter Gemeinde tätig. Er kümmert sich um die Kollektenkasse sowie die Instandhaltung der Kirche. Für ihn ist es wichtig, in diesen schwierigen Zeiten zu versuchen, den Gemeindemitgliedern etwas Normalität zu vermitteln, indem zum Beispiel sonntags die „Offene Kirche“ angeboten wird, es Zoom-Gottesdienste mit Bürstadt gibt und das Sonntagsblatt ausgeteilt wird. Zudem möchte er mit seinem Engagement sowohl junge als auch ältere Mitmenschen erreichen und in christlichem Sinn etwas bewegen.

Kimberly van Cleave, Studentin: Kimberly van Cleave wurde mit 18 Jahren in den Kirchenvorstand berufen und stellt sich trotz ihres vielfältigen Arbeitspensums in Studium und bei der Dekanats-Jugend, wo sie ebenfalls im Vorstand ist, in ihrem Heimatort zur Wahl. Sie ist das Bindeglied zwischen Jugend und Senioren und bereichert den Vorstand mit frischen Ideen.

Natascha Poletar, Chemielaborantin: Natascha Poletar kandidiert erstmals. Sie ist vielen durch ihre Arbeit bei der Turngemeinde Bobstadt bekannt. „Als ich gebeten wurde, für den Kirchenvorstand zu kandidieren, habe ich mich dafür entschieden, um der Gemeinde meine Unterstützung zu geben. Ich hoffe, ich kann mich gut in die Arbeit mit dem Kirchenvorstand einbringen“, so Poletar.

Gerdi Schmitzer, Steuerfachgehilfin: Gerdi Schmitzer ist ein Bobstädter „Urgestein“. Sie hilft, wo sie gebraucht wird, und ist immer für alle da – ganz nach dem christlichen Motto „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Für sie ist die Freiheit im evangelischen Glauben Grundvoraussetzung für das Tun und Handeln untereinander. Am Kirchenvorstand mag sie vor allem den Zusammenhalt und findet es erfüllend, Glaube, Liebe und Hoffnung in der Gemeinschaft lebendig werden zu lassen.

Bianca Sulger, Schülerin: Als Jugenddeligierte kandidiert Bianca Sulger. Die 17-Jährige kam mit der Gemeinde schon im KinderKirchenMorgen in Berührung und ist hier auch getauft und konfirmiert worden. Sie engagiert sich in der Jungen Gemeinde und begleitet als Teamerin die Konfirmandenfreizeit. Ihr ist es ganz besonders wichtig, für die Kinder und Jugendlichen ansprechbar zu sein. Sie möchte gerne deren Interessen in der Gemeinde vertreten und etwas „frischen Wind“ in die zur Zeit brachliegende Szene zu bringen. „Vielleicht bekommen wir dadurch auch mal junge Leute in den Gottesdienst, indem wir zum Beispiel mal einen Jugendgottesdienst organisieren“, wünscht sich Sulger.

Für die Gemeinde ist es sehr wichtig, durch eine hohe Wahlbeteiligung ihrem neuen Kirchenvorstand einen breiten Rückhalt zu geben. Durch die Zusendung der Wahlbriefunterlagen soll dies möglichst einfach für jeden sein. Diese sollen ans Gemeindebüro in Bürstadt zurückgeschickt werden. So wird auch das Ansteckungsrisiko umgangen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Abgabe an der Evangelischen Kirche in Bobstadt nicht möglich ist. Informationen zur Wahl gibt es bald im Schaukasten und auf der Homepage bürstadt-evangelisch.de. red (Bilder: Evang. Gemeinde Bobstadt)