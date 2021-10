Bewegung auf wackeligen Beinen

Bürstadt. Mit Wackelpudding-Beinchen oder auch auf allen Vieren, hat eine Rasselbande von Zwei- bis Vierjährigen am Mittwoch die TV-Halle erstürmt. In Begleitung der Mamas oder Omas und der Geschwister ging es über Wackelbrücken und vorbei an Wackelbergen, um danach Flusssteine, Wackelwege und -straßen turnerisch zu meistern.

Im Rahmen eines Aktionstages, der in Zusammenhang mit einer Bewegungskampagne der Deutschen Sportjugend initiiert wurde, um möglichst viele Kinder und Jugendliche wieder zu bewegen und für den Vereinssport zu gewinnen, hat der TV 1891 Bürstadt zu einem offenen Bewegungs-/Spiel- und Sportnachmittag für die Kleinsten zu einem Rasselbanden-Turnen eingeladen.

Der Andrang war sehr groß und die Aktion schnell ausgebucht. Einige Eltern-Kind-Paare nutzten die Gelegenheit, erstmalig eine Turnstunde zu besuchen. Mit großen Augen und voller Tatendrang haben die Kleinsten den Bewegungsparcours erprobt.

Über 20 Kinder haben sich 90 Minuten lang ausgetobt und von Kopf bis Fuß durchgeschüttelt.

Es hat allen großen Spaß gemacht und einige der Kleinsten waren nur unter Protest aus der Halle zu bekommen. Die TV-Familie freut sich schon auf die nächsten Kinderturnaktionen. red