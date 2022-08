Betonröhren zum Freiwilligentag in Bürstadt dringend gesucht

Bürstadt. Eigentlich brauchen die Kicker von der FSG Riedrode gar nicht mehr die Werbetrommel zu rühren: Das Helfer-Team für den Freiwilligentag steht, das Vereinsheim in der Rhönstraße bekommt am Samstag, 17. September, eine neue Außentreppe. „Ein bisschen Werbung für den Verein ist aber immer gut“, sagt Dieter Kreiling, der das Projekt koordiniert. Ein gemeinsamer Aktionstag in der gesamten

...