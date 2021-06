Beteiligung gestiegen

Biblis. Die evangelischen Gemeinden Nordheim und Biblis haben neue Kirchenvorstände gewählt. Besonders freute sich Pfarrer Arne Polzer über die hohe Wahlbeteiligung. In Biblis lag sie bei 19,3 Prozent, in Nordheim sogar bei 35,9 Prozent. „Das ist etwa doppelt so viel wie bei der vergangenen Wahl.“ Pandemiebedingt hatte es ausschließlich die Möglichkeit der Briefwahl gegeben – laut Pfarrer Polzer einer der Gründe für die hohe Wahlbeteiligung. „Es war für viele Gemeindemitglieder einfach praktisch, den Brief nach Hause zu bekommen. Die meisten haben unsere Wahlliste einfach bestätigt, was von einem großen Grundvertrauen zeugt.“ Als zweiten Grund für die hohe Beteiligung sieht er die gute Arbeit, die die Gemeinden in der Corona-Zeit geleistet haben. Viele Kirchengemeinden seien in der Pandemie fast verschwunden. „Andere – wie unsere – sind beispielsweise durch persönliche Besuche zu Hause sichtbar geblieben.“ to

