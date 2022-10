Besuch im Museum

Bürstadt. Der Seniorenbeirat Bürstadt lädt zu einem Besuch des Heimatmuseums in der Peterstraße ein. Termine sind am Dienstag, 11. und 18. Oktober, jeweils um 14 Uhr. Teilnehmen können je Führung bis zu 20 Personen. Treffpunkt ist am Eingang des Museums. Bruno Gündling, Leiter des Museums, wird die Teilnehmer durch die Ausstellung begleiten und Fragen beantworten. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer des Seniorenbeirats 01520/786 79 27 oder bei Christel Kroll unter der Telefonnummer 06206/130 95 25 möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab 25. Oktober ist im Gemeindezentrum St. Michael wieder ein Spielenachmittag geplant. Er findet ab 15 Uhr statt. Jeder Interessierte kann vorbeikommen und seine eigenen Spiele mitbringen.

Der Stammtisch im Back- und Brauhaus Drayß findet immer am zweiten Dienstag im Monat ab 16 Uhr statt. Die nächsten Termine stehen am 11. Oktober, 8. November und 13. Dezember an. red