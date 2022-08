Besuch der Schiffsmühle und Führung in Eltville

Nordheim. Der Verein für Heimatgeschichte unternimmt einen Ausflug am Samstag, 27. August, nach Ginsheim in die Schiffsmühle und nach Eltville zur Altstadtführung. Abfahrt ist ab 11 Uhr an den Bushaltestellen Friedhof, Rathaus und Steinstraße Nordheim.

In Ginsheim-Gustavsburg an der Schiffsmühle angekommen, wird erstmal ein Imbiss zu sich genommen, den man sich selbst mitbringen kann. Außerdem können Getränke beim Busfahrer erworben werden.

Rheinpromenade mit dem Turm der Kurfürstlichen Burg. © stock.adobe

Um 13 Uhr beginnt die Führung in der Schiffsmühle. Über mehrere Jahrhunderte hinweg arbeiteten Schiffsmühlen im Rheinstrom vor Ginsheim. Bis zu 21 dieser schwimmenden Kleinbetriebe zur Getreideverarbeitung waren hier gleichzeitig verankert, bevor sie der aufkommenden Industrialisierung und dem wachsenden Schiffsverkehr weichen mussten.

In der Umgebung lag die letzte Schiffsmühle Kreuter/Kreider etwas oberhalb der Wormser Rheinbrücke. Heute bietet die authentische Rekonstruktion der letzten produktiven Rheinschiffsmühle interessante und spannende Einblicke in die Technik und die Arbeitsbedingungen vergangener Zeiten. Weiter geht es mit dem Bus um 14 Uhr nach Eltville, wo um 15 Uhr die anderthalbstündige Altstadtführung losgeht.

Besuch in Eltville

In der Wein-, Sekt- und Rosenstadt Eltville wird durch die idyllische Altstadt, die geprägt ist durch ein harmonisches Nebeneinander von Fachwerkbauten, malerischen Patrizierhäusern, prunkvollen Adelshöfen und einer der schönsten Rheinuferpromenaden des Rheingaus, gewandert. Gegen 17 Uhr wird die Rückfahrt angetreten und noch in einem Lokal eingekehrt. Etwa um 20.30 Uhr kommt der Bus wieder in Nordheim an.

Jetzt anmelden

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro und wird im Bus kassiert. Kinder, Schüler und Studenten zahlen 15 Euro. Die Gebühr beinhaltet die Busfahrt mit kleinem Imbiss sowie die Führung Schiffsmühle und Altstadtführung in Eltville. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 18. August. Eine Anmeldung ist möglich bei Günter Mössinger unter der Telefonnummer 06245/55 63 oder per E-Mail an info@heimatverein-nordheim.de. red