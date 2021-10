Bestes Ergebnis für U 9

Bürstadt. Für die Tenniskids und Jugendlichen des TC Bürstadt ging, Corona-bedingt, erst in den letzten Septembertagen die Teamtennisrunde zu Ende. Von den acht gemeldeten Mannschaften erzielte die neu gemeldete gemischte U 9 Mannschaft mit dem zweiten Platz das beste Ergebnis. Die eingesetzten Spieler Mika Jahr und Elias Montag mussten sich nur dem Primus Viernheim geschlagen geben. Gegen den TC Seeheim (4:2), den TC Lampertheim (4:2) und zum Abschluss beim TC Bensheim (6:0) gingen die Bürstädter Jungs als Sieger vom Platz.

Die Jüngsten des TC Bürstadt spielten als vierer Mannschaft U 8 in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Biblis. Für die jüngsten Spieler galt es in die Medenrunde hinein zu schnuppern und erste Erfahrungen zu sammeln. In dieser Altersklasse steht der Spaß an erster Stelle und das spielerische Heranführen der Kids an Technik und Taktik des Tennissports. Für die Mannschaft spielten: Antoine Mauge, Jonathan Knauf, Lara Prestel und Lucas Koch.

Erfahrungen gesammelt

Matcherfahrung zu sammeln war auch das Hauptziel der Junioren U 10. So machte es auch nichts, dass das mit einigen Spielern aus dem U 9-Bereich besetzte Team am Ende nur auf Platz sechs in einem achter Feld landete. Neben dem Mannschaftsführer Max Lurg kamen noch Leo Wetzel, Mika Jahr, Jonas Hilsheimer, Finley Klein, Len Baierle und Louis Süß zum Einsatz.

Sieglos blieben die U 12-Junioren, die nur ein Unentschieden gegen starke Mannschaften verbuchen konnten. Allerdings konnte diese Mannschaft nie in Stammbesetzung antreten, da mit dem gemischten U 12 Team eine Spielerrotation abgesprochen war. Die gemischte U 12 Mannschaft in Spielgemeinschaft mit dem TC Biblis erzielte wiederum einen beachtlichen vierten Platz unter acht Teams. Der Kader: Felix Remmele, Johannes Knauf, Tristan Schmitt, Dion Aslani, Vincent Koch, Paul Michler, Joel Mauge, Aron Hoxha, Thorben Wappelhorst, Martha Glombik, Kayleigh Klein, Mika Jahr, Max Lurg und Jonas Hilsheimer.

In der Altersklasse U 15 trat der TC Bürstadt sowohl bei den U15-Junioren als auch bei dem U15 gemischten Spieler*innen als Spielgemeinschaft mit dem TC Biblis an. Beide Mannschaften mussten gegen spielstarke Gegner, nach engen Matches, mit einem vierten beziehungsweise siebten Platz die Runde abschließen. Für die Mannschaften kamen zum Einsatz: Silas Beutel, Dominik Timmerbeil, Fynn Gretzler, Max Kohl, Robin Hartnagel, Marcel Pcionek, Angelina Jost, Felix Remmele, Dion Aslani und Vincent Koch.

Dass man in der mit acht Teams besetzten Bezirksliga in jedem Spiel um den Klassenerhalt werde kämpfen müssen, das war den U 18-Junioren in Spielgemeinschaft Biblis/Bürstadt schon vor Beginn der Medenrunde klar. Und es sollte knapp reichen. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden wurde der Klassenerhalt gepackt. Es spielten: Niklas Bednorz, Genglin Rüstemeier, Chris Merkt und Fabian Menzel.

Insgesamt spielten alle Jugendmannschaften des TC Bürstadt, zum Teil in Spielgemeinschaft mit dem TC Biblis, eine erfreuliche Teamtennisrunde. red