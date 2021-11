Besser Rechen statt Laubbläser benutzen

Bürstadt. Das Gartenvideo mit den Tipps für einen naturnahen Garten ist fertig. Es ist im Spätsommer entstanden und das Resultat einer gemeinsamen Aktion des Nabu mit dem Quartiersbüro. Zuvor war im Sommer ein Flyer samt einem Tütchen Sonnenblumenkerne an die Anwohner in der östlichen Kernstadt verteilt worden.

Dabei wurden auch Bürger aus dem Quartier gesucht, die ihren Garten als Hintergrundkulisse für den Videodreh zur Verfügung stellen. Grundlage für den Dreh waren die Inhalte der Broschüre, die zeigt, wie ein naturnaher Garten fachlich gut und pflegeleicht gestaltet werden kann. „Die Gärten und die Besitzer waren ganz unterschiedlich, in denen wir dann filmen duften“, berichtete Nabu-Vorsitzender Michael Held (Bild). Er führt als Moderator durch den Videobeitrag und erläutert viele nützliche Ratschlage. „Selbst jetzt im Herbst kann man viel für die Umwelt tun. Zum Beispiel keinen Laubbläser verwenden, sondern mit Rechen und Besen arbeiten. Einen kleinen Laubhaufen darf man liegenlassen. Er dient Insekten als Unterschlupf für den Winter oder kann auch Igel beherbergen“, meinte er.

Im Video sind schöne Ecken zu sehen, in denen Küchenkräuter angepflanzt sind. Blühende Streifen laden unter anderem Bienen ein, beispielsweise mit der „Fetten Henne“, die ziemlich lang blüht. Natursteine bieten Eidechsen Unterschlupf, Hecken, Büsche und Efeu dienen Vögeln zum Brüten und zum Verstecken.

Drohne der „Bürstadt-Jungs“ fliegt

Das Video wurde aufgenommen von Michael Ofenloch, der es auch geschnitten hat. Panagiotis Katsoupis hat die Aufnahmen von oben mit der Drohne gemacht. Beides sind „Bürstadt-Jungs“, haben im Jugendrat angefangen und gehören zum Team des Quartiersbüros. Bald wird es auf Youtube und auf der Facebook-Seite des Quartiers veröffentlicht. „Im Frühjahr soll es noch mal speziell beworben werden, bevor die Gartensaison beginnt“, meinte Stefanie Reis von der Öffentlichkeitsarbeit des Büros. Auf der Nabu-Homepage (www.nabu-buerstadt.de) wird das Video ebenfalls zu sehen sein. Dort bekommt man die Broschüre „Blühende Garten und Vorgärten in Bürstadt“, für die die Naturschutzorganisation 700 Euro aus dem Verfügungsfonds des Quartiers erhalten hat. „Sie liegt dort in digitaler Form. Gedruckt ist sie bei der Stadt, dem Quartiersbüro und beim Agrarmarkt Engert erhältlich“, betonte Michael Held.

Einer, der seinen Garten zur Verfügung gestellt hat, ist Hans-Jürgen Brems. „Ich hab’ nur einen kleinen Garten, aber auch der hat etwas zu zeigen“, berichtete er. Auf jeden Fall ist es schon zum Ideenaustausch gekommen, denn Oliver Haberer, Inhaber der Agentur Fortuna, die das Quartiersbüro leitet, hat einen Teil seines Gartens naturnah gestaltet und möchte das noch verbessern. „Nicht jeder Nachbar findet das schön. Das braucht schon ein bisschen Selbstbewusstsein“, merkte er im Hinblick auf Brems’ Garten an.

Bürgermeisterin Bärbel Schader zeigte sich stolz auf das, was das Büro leistet. Kürzlich war in Wiesbaden ein Treffen von Quartiersbüros aus vielen Städten, unter denen Bürstadt eines der jüngsten ist. „Von etlichen haben wir gehört, dass sie noch nicht so weit sind mit den Verfügungsfonds, während die hier bereits laufen. Wir hatten schon unterschiedliche Projekte, und die Gemeinschaft wird hier gelebt“, lobte Bärbel Schader. Sie bedankte sich bei den Bürgern für ihre Ideen, die sie einbringen. cid (Bild: cid)