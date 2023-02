Besim Reka ist zurück

Bürstadt. Zwei Wochen vor dem Start der Restrunde kann Fußball-Gruppenligist Eintracht Bürstadt einen Quasi-Neuzugang vermelden. Mittelfeldroutinier Besim Reka setzt seine aktive Karriere auf Wunsch von Trainer Karl-Heinz Göbel wieder fort. „Ich habe Besim gebeten, bis Saisonende auszuhelfen. Er ist körperlich immer noch fit und hat jetzt seine ersten Trainingseinheiten gemacht“, sagte Göbel.

Der 38-jährige Reka, der Anfang 2021 zur Eintracht kam, hatte seine Laufbahn nach der vergangenen Runde beendet. Göbel und der frühere Verbandsliga-Spieler kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim VfR Bürstadt. In der Saison 2018/19 gehörte Reka unter Göbel zu den Leistungsträgern des VfR, der als Vizemeister der Kreisoberliga Bergstraße erst in der Relegation den Aufstieg in die Gruppenliga verpasste.

Der reaktivierte Reka ist nach Stürmer Armend Ramadani (SV Fürth), Abwehr-Rückkehrer Marjus Korreshi (zuletzt KS Lushnja/zweite albanische Liga) und dem Lampertheimer Torwart Kirill Dorngof (TSG Lützelsachsen) Bürstadts dritte personelle Verstärkung in diesem Winter. cpa