Berufliche Veränderung

Bürstadt. Nach fünf Jahren in der Bürstädter Stadtverordnetenversammlung zieht sich Philipp Ofenloch (SPD) zurück. Das hat er in der Sitzung des Parlaments bekannt gegeben. Als Gründe nennt er berufliche Veränderungen, also sein Vollzeitjob nach dem Studium, sowie sein Kreistagsmandat. Er ist zudem stellvertretender SPD-Kreisvorsitzender, engagiert sich bei den Jusos sowie beim DGB.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem er sich entschlossen hat, im neuen Jahr mit seiner Freundin nach Bensheim zu ziehen und Bürstadt zu verlassen, muss er sein Mandat ohnehin abgeben.

© privat

Die Aufgabe als Stadtverordneter in Bürstadt, betont er, gebe er jedoch alles andere als leichtfertig auf. Dies „ist mir bis heute eine große Ehre“. Im Kreistag wolle er sich auch weiterhin für seine Heimatstadt einsetzen. Denn: „Bäschdedder bleibe ich natürlich.“ Im Parlament erhielt Ofenloch im Anschluss viel Lob für sein Engagement in den vergangenen Jahren. cos (Bild: Philipp Ofenloch)