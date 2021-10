Bürstadt. Über das Umsorgen schwerkranker und sterbender Menschen am Lebensende referierte Doris Kellermann von der HospizAkademie Bergstraße unterstützt von Monika Hofmann im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung in Bürstadt.

Zu Beginn ihrer Ausführungen stellte sie fest, dass fast jeder im Leben einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Dabei wird allerdings kaum jemand in die Situation kommen, die erworbenen Kenntnisse im Ernstfall jemals anwenden zu müssen. Im Gegenteil dazu aber kommen praktisch alle Menschen in ihrem Leben mit schwerkranken oder sterbenden Menschen in Berührung.

Dieser Gedanke veranlasste Dr. Georg Bollig, Palliativmediziner, Notfallmediziner und Forscher, den „Letzte Hilfe Kurs“ zu konzipieren. An den Themen „Sterben als ein Teil des Lebens“, „Vorsorgen und entscheiden“, „Leiden lindern“ und „Abschied nehmen“ führte Doris Kellermann in die Tiefen der Situation am Lebensende hinein.

Keineswegs, wie viele denken mögen, war die Atmosphäre in diesem Kurs ernst und bedrückend. Berührend und lebendig erlebten die Teilnehmenden das Seminar, da sie immer wieder Gelegenheit hatten ihre Fragen einzubringen.

Die Referentin verstand es sehr gut, mit dem schweren Thema Sterben auf eine natürliche Art umzugehen und inhaltlich gelungene Informationen zu geben. So forderte sie beim am Lebensende so wichtigen Thema Mundpflege, bei dieser Hilfe doch auf jeden Fall auf „guten Geschmack“ zu achten und Geschmacks-Vorlieben der betroffenen Menschen einfließen zu lassen.

Nachdrücklich machten die Referentinnen auf die Notwendigkeit von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten aufmerksam, und Doris Kellermann verwies diesbezüglich auf den lokalen ambulanten Hospizverein. Dort gibt es Beratung und Hilfe zu palliativen und hospizlichen Angeboten.

Die Teilnehmer des Kurses äußerten sich ausnahmslos positiv zu diesem Kursangebot, auch weil die klare Strukturierung des Seminars hilft dem schweren Thema näher zu kommen. red