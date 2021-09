Bernd Rose stolzer Hessenmeister

Bürstadt. Unter Beachtung der Corona-Regeln starteten Athleten der Altersklassen M30 bis M85 und W30 bis W85 in den Wettbewerben 100 Meter, 200, 400, 800 und 1500 Meter, im Hoch-, Weit- und Dreisprung sowie in den Wurfdisziplinen Kugel, Diskus und Speer bei den diesjährigen Hessenmeisterschaften der Leichtathletiksenioren beim TSF Heuchelheim.

Für den TV 1891 Bürstadt (TVB) gingen fünf Athleten an den Start. Gleich zu Beginn stand der Diskuswurf mit der ein Kilogramm schweren Scheibe der Klasse M60 auf dem Programm. Mit Peter Purdack und Bernd Rose hatte der TVB gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Schon im ersten Versuch setzte sich Bernd Rose mit 39,51 Metern an die Spitze der Endkampfteilnehmer. Peter Purdack hatte Schwierigkeiten mit dem etwas zu glatten Ring und erreichte mit nur zwei gültigen von sechs Versuchen 36,84 Meter und landete auf Rang vier. Umso stärker zeigte sich Bernd Rose, zwischenzeitlich auf Rang zwei zurückgefallen, in seinem vierten Versuch. Mit sehr guten 42,65 Meter gewann er den Diskuswettbewerb dieser Klasse mit knappem Vorsprung von 36 Zentimetern vor Engelbach Gerrit, LG Eder, und wurde damit hessischer Meister.

Im Sprint standen drei Athleten auf dem Treppchen. Hessischer Vizemeister wurde Jens Eitz in der Klasse M55 mit guten 27,54 Sekunden über die 200-Meter-Strecke. Er erreichte damit die Qualifikationsnorm für die Deutschen Seniorenmeisterschaften vom 10. bis 12. September in Baunatal. Über 100 Meter gab es einen unerwarteten Bronzeplatz für Ute Rau in der Klasse W60. Mit der persönlichen Bestzeit von 17,45 Sekunden erreichte auch sie die Qualifikationsnorm. Über die gleiche Strecke wurde Ernst Becker in der Klasse M65 Dritter, im Weitsprung erreichte er Platz zwei und wurde damit Vizehessenmeister.

Trainerin Ulrike Becker war zufrieden mit den Ergebnissen und den erreichten Titeln. red

