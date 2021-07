Bernd Hülder neu an der Spitze

Biblis. Mit über einjähriger pandemiebedingter Verspätung führte der Schachverein Biblis seine turnusmäßige Mitgliederversammlung durch, die unter Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln im Bürgerzentrum Biblis stattfand und in deren Mittelpunkt die Neuwahlen des gesamten Vorstandes stand.

Am Ende seines Rechenschaftsberichtes, der aufgrund des Lockdowns und des ruhenden Spielbetriebes auch auf Verbandsebene nur wenige Informationsbedarfe beinhaltete, teilte der Erste Vorsitzende Eric Hille mit, aus zeitlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur zu verzichten.

Auch die einzelnen Ressortleiter konnten aufgrund der Pandemiepause naturgemäß nur wenig über sportliche Aktivitäten berichten. Immerhin konnte, so Turnierleiter Ralf Bodirsky, die Saison 2019/20 fast zu Ende gespielt werden. In der Bezirksoberliga belegte dabei die erste Mannschaft einen Spieltag vor Saisonschluss zum Zeitpunkt des Corona-Abbruchs einen ungefährdeten fünften Platz, was ihr unabhängig von etwaigen Verbandsentscheidungen auch weiterhin einen Platz in der höchsten Liga auf Bezirksebene garantiert.

Auch die Vereinsmeisterschaften 2020 konnten noch ordnungsgemäß zu Ende gebracht werden. Hier siegte Tim Putz vor Gerd Fricke und Fritz Schmitzer. Jugendleiter Tim Schoppmeyer teilte mit, dass derzeit die Trainingsabende freitags im Bürgerzentrum wieder stattfänden und das Online-Training während des Lockdowns abgelöst hätten.

Nachdem der Kassenprüfer Jan Schoppmeyer dem Rechner Bernd Hülder eine lückenlose korrekte Kassenprüfung attestierte, wurde auf Antrag der Vorstand einstimmig entlastet. Bei den folgenden Neuwahlen wurde Bernd Hülder (kleines Bild) einstimmig zum neuen Ersten Vorsitzenden gewählt. Ansonsten wurden die übrigen Vorstandsmitglieder – Thomas Angert (Zweiter Vorsitzender), Ralf Bodirsky (Turnierleiter), Fritz Schmitzer (Schriftführer), Tim Schoppmeyer (Jugendleiter), Bernd Hülder (Rechner) – jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt und somit die Zufriedenheit der Mitglieder mit der Vorstandsarbeit dokumentiert, ehe der neue Vorsitzende Bernd Hülder nach knapp zweieinhalb Stunden eine einmal mehr harmonische und konstruktive Mitgliederversammlung beendete. red (Bild: SV Biblis)