Bürstadt. „Es geht immer um die Sache, wir stehen so gut wie nicht unter bundespolitischem Einfluss“, betont Bernd Berg (kleines Bild). Der 62-Jährige hat die FDP in Bürstadt vor fast 20 Jahren mitgegründet, nun führt er sie in den Wahlkampf. Wichtig sind ihm liberale Ziele gleichwohl: weniger Bürokratie, Unterstützung der Wirtschaft und intensiver Blick auf die Haushaltslage der Stadt.

AdUnit urban-intext1

Derzeit besetzen die Liberalen vier Plätze in der Stadtverordnetenversammlung. Der langjährige Fraktionschef Burkhard Vetter wirbt zwar wieder um Stimmen – auch auf Plakaten. Doch er möchte sich aus der Arbeit in Bürstadt zurückziehen und steht ganz am Ende der Kandidatenliste. „Natürlich ist das ein Kopf, den jeder kennt in Bürstadt“, sagt Berg. Deshalb unterstütze Vetter „aus psychologischen Gründen“ den Wahlkampf vor Ort. Er werde das Mandat, sollte er doch in die Stadtverordnetenversammlung gewählt werden, nicht annehmen.

Sowohl Vetter als auch Berg stehen für die langjährige Koalition mit der CDU. Ob die FDP diese fortsetzen möchte, will Berg nicht beantworten, sondern die Wahl am 14. März abwarten. „Wir könnten uns zumindest keine andere Koalition vorstellen – an der CDU sind wir inhaltlich am nächsten dran“, sagt Berg. Zunächst mal hofft der Versicherungskaufmann, der seit eineinhalb Jahren in Ruhestand ist, auf ein zweistelliges Ergebnis bei der Abstimmung. Stolz ist er, dass es erstmals Bewerber seiner Partei für den Ortsbeirat Bobstadt gibt.

Finanzen: Bei Großprojekten wie dem Bildungs- und Sportcampus legt Bernd Berg viel Wert darauf, monatlich einen Bericht vom beauftragten Planungsbüro zu erhalten. Falls finanziell etwas aus dem Ruder laufe, könne auf diese Weise noch umgesteuert werden, so Berg. Um zu sparen, sei er zurückhaltend, wenn es um neue Mitarbeiter fürs Rathaus gehe. Zunächst sollten vorhandene Kapazitäten ausgelastet werden. „Wir wollen auch nicht immer noch weiter in Bürokratie versinken“, sagt Berg. „Wir setzen viel mehr auf Eigenverantwortung der Bürger, anstatt ihnen alles vorzukauen.“ Dabei grenze er sich deutlich von der SPD ab, die häufig mehr Service für die Menschen vor Ort fordere.

AdUnit urban-intext2

Sehr zufrieden zeigt sich Berg mit dem Engagement von Bürgermeisterin Bärbel Schader, was Zuschüsse angeht. „Das unterstütze ich. Wir müssen dabei nur aufpassen, dass wir uns als Stadt nicht übernehmen.“ Denn was entwickelt werde, bedürfe langfristiger Pflege. „Ich möchte eine Förderung mit Maß. Dazu gehört auch, gewisse Dinge dann mal nicht zu machen.“ Beim Campus ist der 62-Jährige daher froh, dass die Vereine einen großen Teil der Pflege auf dem Gelände übernehmen. Das spare langfristig einiges an Kosten.

Wohnungen: „Viele Menschen finden hier nicht den passenden Wohnraum. Wir brauchen vor allem ein bezahlbares Angebot“, sagt Bernd Berg. Damit die Mieten günstiger sind, würde er höhere Gebäude oder Neubauten in zweiter Reihe zulassen. Auch die Idee, dass die Stadt als Mieter auftritt, um leerstehende Häuser für den Wohnungsmarkt zurückzugewinnen, möchte Berg weiter vorantreiben. „Und für ältere Menschen wären Wohngemeinschaften sinnvoll. Das gibt es in Holland häufig, aber bei uns zu selten.“ Sowohl auf dem Beethovenplatz als auch auf der Brachfläche Oli II sieht er Möglichkeiten für neuen bezahlbaren Wohnraum. Ärgerlich findet er, dass es an beiden Stellen so lange dauert – was auch an den Bodenuntersuchungen liege. Die Ausgaben dafür möchte er mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer finanzieren. Oli II sei ja nach wie vor Gewerbefläche, dort könnten seiner Ansicht nach auch Firmen angesiedelt werden. Insgesamt bleibe Bürstadt dabei „völlig unter seinen Möglichkeiten“. Erleichtert ist er nur, dass die – ausbaufähigen – Einnahmen aus der Gewerbesteuer trotz Corona-Krise nicht eingebrochen sind. Um Bürstadt sichtbarer zu machen für Außenstehende, möchte Berg das Straßennetz ausbauen. Überhaupt müsse die Stadt aktiver werden, um Unternehmen anzulocken, findet er. Das allerdings sei erst nach Corona wieder richtig möglich.

AdUnit urban-intext3

Sicherheit: In ihrem Wahlprogramm fordert die FDP eine Polizeiwache für Bürstadt. „Das ist ein utopischer Vorschlag, aber damit wollen wir verdeutlichen, dass hier etwas getan werden muss“, erklärt Berg. Lampertheim sei zwar nah, aber der Streifenwagen komme sehr häufig aus Viernheim. Berg möchte einen festen Ansprechpartner der Polizei vor Ort haben. „Es gab schon Gespräche dazu, aber das muss weiter vorangetrieben werden.“ Das ist ihm wichtig, weil Bürstadt stark wachse mit den Neubaugebieten. „Die Leute brauchen Sicherheit.“ Dies wünscht er sich auch für den Verkehr in Bürstadt. „Nachts wird zum Teil durch die Innenstadt geheizt, das muss aufhören.“ Die Autos sollen von den Gehwegen runter auf die Straße, indem die Parkplätze versetzt eingezeichnet werden. „Das bremst den Verkehr automatisch aus“, meint Berg. „Und dort, wo neu gebaut wird, soll sich keiner mehr frei kaufen können, sondern selbst für Parkplätze sorgen.“ Grundsätzlich wünscht sich der 62-Jährige, dass die Bürger ihr Auto öfter mal stehen lassen und zu Fuß gehen. „Hier ist so viel in Laufnähe erreichbar und trotzdem nehmen viele das Auto“, ärgert er sich.