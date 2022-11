„Bergstraße läuft gegen Gewalt“ – 119 164 Frauen 2020 betroffen

Bürstadt. Unter „#TrautesHeimLeidAllein“ läuft in diesem Jahr der Themenschwerpunkt im Hinblick auf Gewalt an Mädchen und Frauen. Den oftmals ist das sichere Zuhause die Hölle auf Erden – so nahe an anderen Menschen und Nachbarn und trotzdem weit entfernt von Hilfe. Mit der Fahnenaktion „frei leben – ohne Gewalt“ von Terre des Femmes am Rathaus in Bürstadt wird am internationalen Gedenktag gegen Gewalt an Frauen ein Zeichen gesetzt und auf die Rechte von Frauen aufmerksam gemacht.

„Gewalt an Mädchen und Frauen findet nicht weitab von uns statt, sondern ist mitten unter uns – und leider wird weiterhin viel zu oft weggeschaut“, so Bürgermeisterin Bärbel Schader. Jede vierte Frau sei von häuslicher Gewalt betroffen, doch noch immer fehlen über 14 600 Frauenhausplätze als Schutzzone. Im Jahr 2020 seien 119 164 Frauen von häuslicher Gewalt betroffen gewesen, für 139 Frauen endete dies tödlich. „Dies sind erschütternde Zahlen, in unserem vermeidlich sicheren Deutschland“, meinte Schader, die Zahlen an Übergriffe seien durch die Pandemie noch gestiegen.

Es werde gerne weggeschaut

Gewalt an Mädchen und Frauen, gerade auch im häuslichen Umfeld, sei von „Wegschauen und Tabuisierung geprägt“. Dabei herrsche hinter den Türen Angst und Schrecken, statt Sicherheit und Geborgenheit. Viele Frauen können sich daraus nicht befreien, suchen teils aus Scham keine Hilfe oder geben Hilfezeichen, die draußen nicht ankommen. Hinschauen, helfen, nicht wegschauen, laute das Gebot. Auch das Hissen der Fahne zeige Solidarität und soll mithelfen, Menschen und Umfeld zu sensibilisieren, hierfür ist auch der Gedenktag gedacht.

Im Dezember 1999 verabschiedet die UN-Generalversammlung eine Resolution, nach der der 25. November als „Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“ bestimmt wurde, damit Frauen in den vollen Genuss ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen. Hintergrund für diesen Aktionstag war die Entführung, Vergewaltigung und Folterung dreier Schwestern und ihre Ermordung im Jahr 1960 in der Dominikanischen Republik durch Militärangehörige des damaligen Diktators Rafael Trujillo.

Um daran zu erinnern, initiiert die gemeinnützige Menschenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ unter anderem seit 2001 die Fahnenaktionen und andere Kampagnen zum Thema „Gewalt gegen Frauen“. „Nach wie vor ist es leider notwendig, diese Rechte und Freiheiten im Falle von Gewalt gegen Frauen zu schützen und einzufordern“, sagte Bürgermeisterin Schader auch mit Blick auf die Rechte von Frauen in Afghanistan, im Iran oder in Katar. Daher weht vor dem Rathaus in diesem Jahr bewusst die Flagge gegen Gewalt an Frauen auch in arabischer Sprache.

„Im Gewaltpräventionsmonat November geht es bei unseren Veranstaltungen darum, alle Menschen für das Thema Gewalt an Frauen zu sensibilisieren und auf Hilfs- und Informationsmöglichkeiten hinzuweisen, sowohl für Opfer, als auch Täter und natürlich für das Umfeld, das heißt für alle Menschen, die etwas beobachten und nicht genau wissen wie sie sich verhalten sollen“, so Gerasimoula Grigoraki, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bürstadt. Mit Sonja Niederhöfer, ihrer Kollegin von der Stadt Lampertheim, werden verschiedene Aktionen gemeinsam mit dem Arbeitskreis gegen häusliche Gewalt angeboten.

Bereits seit dem 1. November läuft die Aktion „Bergstraße läuft gegen Gewalt“ – ein Spendenlauf zugunsten des Frauenhauses Bergstraße, bei dem schon 750 Euro gesammelt werden konnten. Es fand zudem ein Kinoabend mit dem Film „Nur eine Frau“ statt, bei dem es um einen Femizid ging.

Aktuell wird die Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ im Kreis Bergstraße durchgeführt, bei der jährlich 120 000 Tüten an über 100 Bäckereien ausgegeben werden. Auf den Tüten finden sich Kontaktdaten der Hilfsangebote für Frauen. Erstmalig nehmen daran auch die Tafeln im Kreis Bergstraße teil und bringen das Thema „auf den Tisch“.

Am Dienstag, 6. Dezember, 8.30 Uhr, werden von Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeisterin Bärbel Schader gefüllte Brötchentüten an die Tafel in Bürstadt übergeben. red