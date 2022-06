Bürstadt. Am Sonntag, 3. Juli, findet um 17 Uhr das zweimal verschobene Benefizkonzert mit Pater Anselm Grün und Clemens Bittlinger „Zum Glück gibt es Wege“ im Bürgerhaus Bürstadt, Rathausstraße 2, statt. Einlass ist ab 16 Uhr. Es gibt noch Restkarten in der Buchhandlung Pegasos (Telefon: 06206/66 64) und dem evangelischen Gemeindebüro (Telefon: 06206/7 90 19) für 15 Euro. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. Die Einnahmen kommen der Sanierung des Gemeindehauses zu Gute. red

