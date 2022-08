Roswitha Gebhardt vom Bücherei-Team St. Michael empfiehlt für die Urlaubslektüre „Dunkelnacht“ von Kirsten Boie. Dieses Buch wurde mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2022 ausgezeichnet. Roswitha Gebhardt über „Dunkelnacht“: „Die Autorin beschreibt in beklemmender und realistischer Weise eine wahre Geschichte, die sich in den letzten Tagen des Krieges in Penzberg abgespielt hat.

...