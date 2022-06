Beirat freut sich über Zuschuss

Riedrode. Die 1000 Euro an Zuschuss von der Stadt sind für die Kerwe auf jeden Fall sicher. Hierfür stimmte der Ortsbeirat geschlossen. Die gestiegenen Kosten in allen Bereichen haben aber dazu geführt, dass der Organisator des traditionellen Festes, die FSG Riedrode, unter Führung von Bernd Deckenbach noch weitere 200 Euro brauchen. Dazu soll ein Antrag bei der Bürgermeisterin Bärbel Schader eingereicht werden, die schaut, was noch möglich ist, damit das Orga-Team nicht auf den Kosten sitzenbleibt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brotbackofen und Verteilerkasten

Beiratsmitglied Stephan Thomas (SPD) brachte unter Verschiedenes die Idee ein, ob nicht ein gemeinschaftlich nutzbarer Brotbackofen hinter dem Milchhäuschen errichtet werden könnte. Darüber wollen sich die anderen Beiratsmitglieder jetzt schlau machen und bei Kommunen, in denen es schon einen solchen Ofen gibt, erkundigen. Vor allem sollen dabei rechtliche Dinge abgeklärt werden.

Kritik gibt’s am Standort des Verteilers fürs Glasfasernetz. © Christine Dirigo

Bernd Deckenbach (CDU) merkte an, dass der Verteilerkasten für das heiß ersehnte Glasfasernetzwerk etwas ungünstig im Hinblick auf die Kerwe steht. Der Kasten mit gut zwei auf einen Meter Grundfläche steht hinter dem Milchhäuschen. Er wirke auf den ersten Blick etwas schräg und unzusammenhängend mitten in die Landschaft platziert. Zudem störe er an dieser Stelle, wenn das große Kerwezelt aufgestellt werden soll, bedauerte der „Kerweopa“. cid