Bürstadt. Lockdown? Nicht bei Regina Finkelmeyer. Die Bürstädterin hat ihr Engagement sogar hochgefahren, um den Kontakt zu ihren „Yogis“ nicht zu verlieren. Schon mehr als 30 Jahre gibt sie Yoga-Kurse. „Im Moment brauchen meine Leute das dringender als je zuvor.“ Deshalb bewegt sich die 54-Jährige mit ihnen im virtuellen Raum und denkt sich dafür einiges aus.

Yoga stärkt Leib und Seele: Die Bürstädterin Regina Finkelmeyer gibt ihre Energie gerne weiter – und findet dafür ganz unterschiedliche Kanäle. © Finkelmeyer

Als Regina Finkelmeyer im ersten Lockdown keine Kurse mehr halten konnte, hat sie angefangen, Videos zu drehen: „68 gibt es aus der Zeit. Ich bin im März mit dickem Schal in den Garten und habe Übungen vorgemacht. Ich habe mich so allein gefühlt ohne den Kontakt zu den Gruppen.“ Sonst gibt sie jede Woche bis zu neun Kurse. Weil sie nicht alle erreichen konnte mit ihren Clips, setzte sie sich kurz vor Ostern hin und schrieb Briefe. „Ich bin mit meinem Mann abends spazieren gegangen und habe sie eingeworfen.“

Yoga-Lehrerin aus Passion Regina Finkelmeyer ist 54 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Bürstadt. Die Diplom-Betriebswirtin hat bei Roche, damals noch Boehringer, in Mannheim gearbeitet, bis ihre Tochter zur Welt kam. Dann absolvierte sie eine Ausbildung zur Yogalehrerin, Kurse gab sie schon zuvor als Übungsleiterin. In der Regel hält sie sieben bis neun Kurse pro Woche: in Bürstadt, Bobstadt, Biblis, Gernsheim und Lorsch. Im Sommer bot sie teilweise 14 Kurse im Freien an. Ihre Online-Angebote über die Kreisvolkshochschule nutzen nur Teilnehmer, die sie aus ihren Kursen kennt.

Sobald wieder Angebote möglich waren, unternahm Finkelmeyer yogische Spaziergänge. „Vom Parkplatz am Bürstädter Wald sind wir losmarschiert.“ Einige Wochen lang hat sie zudem auf der Liegewiese am Gernsheimer See extragroße Decken – wegen des Abstands – ausgebreitet. Auch den Pfarrgarten von St. Peter nutzte sie fleißig – bis es zu kalt wurde. Nach zweimal Yoga im Pfarrsaal war wieder Schluss: zweiter Lockdown. „Aber es muss doch weitergehen.“ Dann ging sie online.

Anfängliche Scheu überwunden

Die Kreisvolkshochschule stellt das Portal für die Kurse zur Verfügung und unterstütze sie auch technisch nach Kräften, erzählt sie dankbar. Mitmachen können übrigens nur Teilnehmer, die sie gut kennt. Denn sie sieht nicht, wenn diese Fehler machen und sich verletzen könnten. Mit 22 Personen, verteilt auf zwei Abende, macht sie derzeit Yoga. Dass sie quasi ins Blaue hinein spricht und erklärt, wundert sie inzwischen nicht mehr. „Anfangs gab es schon eine Hemmschwelle, aber man lernt aus jeder Situation dazu.“

Videos und Anregungen verschickt sie trotzdem noch. Meistens nimmt ihr Mann Volker sie dabei im Freien auf. Er wundere sich nicht, wenn sie sich mitten im Feld ins Gras setze. „Ich habe schon ein paar lustige Sachen gemacht“, erzählt sie vergnügt. „Er hat mich nicht für verrückt erklärt.“ Sie überlegt. „Vielleicht bin ich wie ein Künstler, der sein Publikum braucht. Und in der Gruppe kommen mir die besten Ideen. Die Leute bringen mich soweit, dass ich über mich hinauswachse und aus den Erlebnissen mit ihnen lerne. Das macht mir Mut – und den Teilnehmern auch.“

Hatha Yoga ist ihr Ding. Dabei geht’s um Gegensätze wie Sonne und Mond, Wärme und Kälte oder Mann und Frau. Meditative Elemente zählen dazu und Bewegungen, sogenannte Asanas. „Dabei gewinnt man Erkenntnisse, die uns unsere Seele näher bringen“, erklärt sie. Hochtrabende Übungen gebe es mit ihr aber nicht. Doch Yoga sei weit mehr als Gymnastik. Wer das verwechsle, sei in ihren Kursen falsch.

Die Pandemie hat auch ihr Gutes für die aktive Bürstädterin. Sie brachte mehr Ruhe in ihr Leben. „Die vergangenen 25 Jahre war ich so gut wie jeden Abend unterwegs: fürs Yoga, für Sitzungen des Elternbeirats oder die Pfarrei“, erzählt sie. Die Kinder sind jetzt zwar groß, aber die freie Zeit füllte sie direkt mit neuen Aktivitäten. Plötzlich fiel all das weg. Ihre kreativen Ideen flossen in die Angebote für ihre „Yogis“.

Zu Weihnachten schuf sie sogar einen Adventskalender und bot jeden Tag einen neuen Impuls ab. Nicht immer mit Bewegung, manchmal las sie etwas vor. „Ich achte nur peinlich darauf, dass es nicht mehr als eine gute Minute übersteigt, sonst dauert das Laden zu lange.“ Wenn ihre Ideen doch längere Zeit brauchen, verschickt sie mehrere Nachrichten. Regina Finkelmeyer sprüht vor Energie und gibt diese gerne weiter. „Manche sind wirklich alleine und lassen sich gerne aufheitern. Am Ende fallen die noch in ein Loch, wenn es nicht weitergeht!“ Die Ideen dafür gingen ihr nicht aus, meint sie. Natürlich sei nicht jeder davon begeistert. Damit kann sie leben. „Wenn nur einer, der sich frustriert fühlt, aufgemuntert wird, hat es sich schon gelohnt.“

„Ich mache viel Yoga, auch für mich selbst.“ Aber zusammen mit anderen empfindet sie es intensiver. Aus tiefstem Herzen macht sie das. „Yoga füllt weniger das Portemonnaie als die Seele.“ Natürlich hofft sie, ihre Leute bald wieder sehen zu können. „Es ist nicht mein Lebenstraum, das ewig so weiter zu machen.“ Den Umgang mit dem Computer mag sie nicht besonders, und den technischen Aufwand hält sie bewusst klein. Mit einem Kissen und einem Holzbrett platziert sie ihren Laptop mit Kamera im alten Kinderzimmer ihrer Tochter. Sie seufzt. „Ab März geht es aufwärts, ganz bestimmt. Wenn das Wetter wärmer wird und die Zahl der Geimpften steigt, sehen wir schlagartig klarer.“