Beim Senioren-Treff geht’s zünftig zu

Biblis. „Auch Biblis kann Oktoberfest feiern!“ So begrüßte Organisatorin Erika Ritter die Seniorengemeinschaft. Bei herrlichem Oktoberwetter kamen etwa 80 Seniorinnen und Senioren ins Bürgerzentrum. Alles war sehr schön geschmückt in den Farben weiß und blau. Die Tische waren – Corona-konform – in Gruppen aufgestellt. Sie werden auch in Zukunft so angeordnet, weil es sich bewährt hat, so die Organisatoren.

Der Musiker Dieter Blümbott sorgte mit bekannten Liedern für gute Stimmung. Auch Bürgermeister Volker Scheib war gekommen und mischte sich unter die Seniorengemeinschaft. In seiner Ansprache zollte er dem Betreuungsteam Respekt, weil es mit viel Idealismus und immer auf das jeweilige Thema angepasst, ein schönes Programm zusammenstelle. Erika Ritter dankte der Gemeinde für die Unterstützung, sei es durch Hausmeister Klaus Gansmann oder anderweitige Hilfe. So konnte das Bier in Krügen, die vor 28 Jahren zum Challenge-Day angeschafft wurden, getrunken werden.

Das Servicepersonal hatte sein Outfit dem Thema entsprechend angepasst. Rudolf Rettig hatte 13 gute Gründe mitgebracht, warum Bier Frauen vorzuziehen sei. Danach konnte Maria Müller mit ihrem Vortrag die deutsche Sprache erklären. „Gell, die deutsche Sprach’ ist schee – doch ohne englisch nix mehr geht.“

Anschließend war auch schon Zeit, Weißwürste mit Laugenstangen zu servieren, obwohl manche der Meinung waren, dass diese schon vor 12 Uhr gegessen sein sollten. Dieser Brauch stammt aber noch aus einer Zeit, in der man noch keine Kühlschränke hatte und Weißwürste schnell verdorben.

Von einer Bierkur versprachen sich Erika Ritter und Helga Wetzel viel. So hatten sie 25 verschiedene Sorten Bier vor der Bühne aufgereiht und von jeder Sorte die Vorzüge gepriesen. Diese wurden dann passend an die Männer verteilt. Damit die Frauen nicht leer ausgingen, wurde ihnen ein Schokoriegel angepriesen. Es war ein schöner Nachmittag, den die Seniorinnen und Senioren gut gelaunt verließen.

Auf ein Wiedersehen zur Adventsfeier am Mittwoch, 30. November, freuen sich Teilnehmer wie Organisatoren bereits jetzt. red