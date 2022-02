Bei Nutzern in St. Michael sehr beliebt

Bürstadt. Iris Held aus dem Team der Bücherei St. Michael in Bürstadt stellt das Buch „Im Garten deiner Sehnsucht“ von Viola Shipman vor. „Ich habe ein Buch ausgewählt, das sozusagen von den Lesern der Bücherei Bürstadt empfohlen wird. Es gehört zu den am meisten ausgeliehenen Romanen der letzten zwei Jahre“, erklärt sie. Das Buch könne entweder in Papierform ausgeliehen werden oder über die Onleihe der Bücherei. „Ohne die Empfehlung der Nutzerinnen hätte ich das Buch nicht gelesen, denn das Cover deutet für mich auf einen kitschigen Liebesroman hin. Ich hätte ein schönes Leseerlebnis verpasst“, fügt sie hinzu.

Die Geschichte spielt in zwei Zeitebenen, die durch die Hauptfigur verbunden sind. Iris Maynard ist Botanikerin und lebt mit ihrer Tochter Mary in Grand Haven, Michigan. Sie leitet eine Gemeinschaft von Frauen an, einen Victorygarten zu bewirtschaften, in dem Gemüse angepflanzt wird, während die Männer im Krieg in Europa sind.

Das Titelbild des Romas wirkt kitschiger, als es die Geschichte ist. © Iris Held

2003 ist aus Iris eine alte Frau geworden, die sich immer mehr von der Welt zurückgezogen hat. Sie musste erleben, wie ihr Mann im Krieg fällt, auch die kleine Tochter stirbt und ihre Arbeit nicht gewürdigt wurde. Sie lebt hinter den Mauern ihres Gartens und konzentriert sich nur auf ihre Blumen. Das angrenzende Haus vermietet sie, will aber keinen Kontakt zu der neu eingezogenen Familie. Das sind die Ingenieurin Abby, ihr Mann Cory und Tochter Lily. Cory leidet unter Traumata aus dem Irakkrieg und Abby hofft auf einen Neuanfang in einer neuen Firma. Durch das kleine Mädchen kommt es zu Begegnungen zwischen Iris und der jungen Familie, die für alle heilsam sind. red

Info: Infos zur Bücherei: www.bibkat.de/michael/contact