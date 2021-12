Bei falscher Tonne droht ein Bußgeld

Bürstadt. Wenn sich in Bürstadt Bürger beschweren, dass in ihrer Tonne Müll von Fremden landet, hat die Stadt bisher keinerlei Handhabe. Das will Kevin Winkler vom Ordnungsamt ändern, daher hat er eine neue Version der Gefahrenabwehrverordnung auf den Weg gebracht – und diese gleich sprachlich angepasst und geschlechterneutral formuliert. Im Haupt- und Finanzausschuss erklärt er: „Es gibt vielleicht zwei Fälle im Jahr, dass Müll in der falschen Tonne landet. Meist sind es Nachbarn, die gar nicht wissen, dass das verboten ist.“ Mit der neuen Verordnung könne das Ordnungsamt reagieren. Wird jemand erwischt, droht ein Bußgeld von bis zu 50 Euro. Diese Strafe wirke abschreckend, glaubt Winkler. Das bezweifelt Chantal Stockmann (FDP): Sie vergleicht es mit Hundehaufen, die auch keiner liegenlassen dürfe. Ebenso fürchtet Levin Held (CDU), „dass wir niemanden davon abhalten, Müll falsch zu entsorgen“. Trotzdem entscheiden sich die Kommunalpolitiker einstimmig für die neue Verordnung. cos

