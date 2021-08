Bei den Pfadfindern gibt’s viel zu erleben

Bürstadt. „Es ist wichtig, dass keinem langweilig ist“, stellte Teamleiter Ralph Dobner von der Sozialagentur Fortuna fest. Am Donnerstag passierte dies mit Sicherheit nicht: Da fanden die Ferienspiele auf dem Gelände der St.-Georgspfadfinder Stamm „Bruder Feuer“ statt. Dort war eine Menge los.

Teilweise ist das Gelände zugewuchert, weil in der Pandemie einiges liegengeblieben ist. Neben Freiflächen gibt es viele Bäume, die sich zum Klettern eignen und einen Lagerfeuerplatz mit Sitzbänken. Demnächst verfügt das Gelände über einen Lehmofen, diesen haben die Ferienspielkinder mit einem Fachmann gebaut.

Die Holzschnitzer sitzen um den Platz des Lagerfeuers. © Christine Dirigo

Agenturleiter Oliver Haberer war zum Dienst angetreten und hörte auf die Ansagen, die der sechsjährige Maximilian als Vorarbeiter machte. Er schnitt Buschwerk und Brennnessel ab, so dass die Kinder einen Baumstamm erreichten, auf dem sie balancierten. „Beide haben etwas von dem Besuch“, sagte Haberer. „Die Pfadfinder freuen sich über ein aufgeräumtes Gelände, und wir nutzen die Möglichkeiten, die sich uns bieten.“ Er war trotz zahlloser Schnakenstiche eifrig dabei.

Es konnte Lehm gestampft werden, der zum Ofenbau benötigt wurde. Ein weiteres Angebot war Holz schnitzen. Es wurde zu Schwertern und Speeren bearbeitet, die aber nicht zum Kämpfen verwendet werden sollten, sondern zur Selbstverteidigung gegen Bären und Krokodile gedacht waren, die vielleicht im Unterholz lauerten. Zwischen zwei Bäumen hing die Slackline, die gut genutzt wurde. Mit Teammitglied Anuschka, einem früheren Ferienspielkind, war eine Fachfrau fürs Klettern dabei. Sie rüstete einen der Bäume fürs Klettern ein.

Von den Pfadfindern war unter anderem Vorsitzende Franziska Hofmann da. Sie freute sich über die Begeisterung der Ferienspielkinder. „In diesen Zeiten ist es wichtig, etwas zu machen. Die jungen Pfadfinder zwischen sechs und 13 Jahren treffen sich regelmäßig montags ab 17 Uhr, außer in den Ferien. Und die wenigen Mädchen, die heute dabei sind, habe ich schnell mit dem Basteln von Freundschaftsarmbändern bekommen“, erklärte sie. Zur Unterstützung war Toni Bozanovi˙u, der sportliche Leiter des Jugendfördervereins, gekommen.

Am Freitag ist der letzte Tag der Ferienspiele. Vormittags gibt es noch eine Schnitzeljagd, deren GPS-Punkte die Kinder mit Unterstützung von Teamleiter Dobner festgelegt haben. Die Eltern werden nachmittags eine Foto-Präsentation der Woche sehen.

Mit Worten überzeugen

Es sind die dritten Spiele, die die Agentur Fortuna in Bürstadt ausgerichtet hat. „Das soziale Lernen steht bei uns an oberster Stelle. Wenn man von klein auf lernt, mit Argumenten und Worten zu überzeugen, wird man das auch als Großer tun“, sagt Haberer. Dobner erzählte, dass ein Junge am Montag nicht die Hand seiner Mutter loslassen wollte. „Am Dienstag hat er nur ‚Tschüss Mutti’ gerufen, und schon war er mit den anderen unterwegs.“