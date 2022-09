Begonnen hat es im Keller

Riedrode. Wochenlang hatte es nicht geregnet. Ausgerechnet am 30. Geburtstag der Kita Regenbogen in Riedrode zeigte der Himmel, dass dieses prächtige Naturschauspiel nur mit Wasser entsteht.

Ursprünglich war der Kindergarten auf Initiative von Riedroder Eltern gegründet worden. In einem großen Raum im Kellergeschoss des Bürgerhauses trafen sich die Kleinen zunächst und wurden von zwei Erzieherinnen betreut. Als sie in ein eigens für sie errichtetes Gebäude ziehen konnten, war das ein großer Tag für alle. Heute tummeln sich in der Kita 45 Kinder ab zwei Jahre. Der Nachwuchs findet hier einen geschützten Raum zum Spielen, Lachen, Toben und Lernen. Betreut werden sie in zwei Gruppen von Leiterin Iris Armada, vier weiteren Erzieherinnen, einem Springer und einer Integrationskraft.

Mit der Laufkarte unterwegs

Im Gottesdienst, den Pfarrer Peter Kern eigentlich im Garten geplant hatte, stellten die Kinder mit Bändern den Regenbogen nach. Ihre Erzieherinnen erzählten und spielten die Geschichte der Arche Noah nach. Mit einem Geburtstagslied für ihre erste Bildungsstätte und Fürbitten markierte der Gottesdienst den Auftakt für einen fröhlichen Tag, der dann zum Teil doch noch im Freien gefeiert werden konnte. Viele Eltern, Großeltern, Paten und frühere Erzieherinnen kamen hinzu.

Eng wurde es beim Kinderkonzert mit Stefan Spiesberger. Dabei zeigten die Kleinen, dass sie sich mit moderner Popmusik bestens auskennen und Texte auch in englischer Sprache bewältigen können. Ausgerüstet mit einer Laufkarte, sausten sie zu den Spielen durch das Haus und den Garten. Neben Kaffee und Kuchen war trotz der kühleren Temperaturen der „Kippes“-Eisstand Ziel der Schleckermäuler. Neben der Buchausstellung in der „Bärenhöhle“ konnten Gäste zudem Bilder aus längst vergangenen Tagen bewundern. Leiterin Iris Armada dankte allen Beteiligten – auch für die Geschenke zum Geburtstag ihrer kunterbunten Regenbogenkita. Fell