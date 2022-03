Begegnung leben

Bürstadt. Wie schon seit einigen Jahren lädt die Pfarrgruppe Bürstadt wieder zu Exerzitien im Alltag ein. Zu geistlichen Übungen, die helfen, in dieser Fastenzeit den Weg zu sich selbst zu gehen und Gottes Gegenwart im eigenen Leben zu entdecken. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der Blick auf Begegnungen. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, sagt Martin Buber. Das passt sehr gut zur Erkenntnis von Ignatius von Loyola, dass Liebe vor allem in Kommunikation besteht. Texte von Ignatius werden betrachtet und die vielfältigen Beziehungen zwischen Menschen, Gott und der Welt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An Exerzitien im Alltag teilnehmen bedeutet, dass man sich über einen Zeitraum von vier Wochen täglich 15 bis 30 Minuten Zeit für sich zum persönlichen Gebet und für Stille nimmt und einen Tagesrückblick hält. Für beides bekommt jeder Teilnehmende eine Anleitung und Impulse. Jede Woche trifft sich die Gruppe für eine Stunde zum Erfahrungsaustausch, zu geistlichen Impulsen und Übungen in einer Zoom-Videokonferenz. Die Termine der Treffen sind jeweils mittwochs um 19 Uhr: am 9. März, 16. März, 23. März, 30. März und 6. April. Auch wer nur an den Impulsen ohne Gruppentreffen interessiert ist, ist eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung bis zum 7. März ist erforderlich bei den Gemeindereferenten Iris und Michael Held, 06206/96 37 77, gemeindereferenten.held@pfarrgruppe-buerstadt.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2