Befragung der Bürger läuft gerade

Bürstadt. An welchen Stellen der Stadt fühlen sich Bürger unwohl? Was möchten sie gerne ändern, um die Sicherheit zu verbessern? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Bürgerbeteiligung beim Präventionsprogramm Kompass. Der Begriff steht für KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel.

Dass Bürstadt alles andere als ein Kriminalitätsschwerpunkt ist, hatte Innenminister Peter Beuth klar gemacht, als er im September vor Ort war. Trotzdem gebe es in jeder Stadt Stellen, wo sich Menschen unwohl fühlen oder Angst haben. Diese zu erkennen und zu verändern, sei das Ziel von Kompass. Gelingen könne das Programm aber nur, wenn sich Bürger aktiv daran beteiligen, hatte Polizeipräsident Bernhard Lammel mit Beuth betont.

Zum Auftakt von Kompass steht daher in allen Kommunen eine Befragung der Bürger. Diese ist online auf der Internetseite der Stadt Bürstadt verfügbar: www.buerstadt.de/de/rathaus-politik/politik/buergerbeteiligung. Zudem liegt der Fragebogen im Rathaus aus. Beim Wochenmarkt vergangene Woche sind Bürger zudem direkt angesprochen worden. Dafür waren Vertreter des Ordnungsamtes, der Polizei und des freiwilligen Polizeidienstes auf dem Marktplatz. „Knapp 50 Interviews haben wir dort geführt“, sagt Rainer Stöckel vom Ordnungsamt. Rund 30 weitere seien bisher online beantwortet worden. Nun hofft die Stadt, dass noch viele weitere Bürger mitmachen, ihre Angsträume benennen und Verbesserungen anregen geben. Dies ist bis Mittwoch, 15. Dezember, möglich.

Nach der Auswertung der Befragung soll ein Präventionsrat gebildet werden: mit ehrenamtlichen Bürgern sowie Vertretern von Polizei und Ordnungsamt. Im Rathaus soll es einen festen Kompass-Ansprechpartner geben. Wer das ist, will die Stadt bald entscheiden. Gemeinsam soll das neue Gremium dann Maßnahmen erarbeiten.

Laut dem Innenminister reiche es oft schon, in dunklen Ecken Gestrüpp zurückzuschneiden und mit heller Farbe zu versehen. Doch nicht immer ist es so einfach. Deshalb hat sich Polizistin Christel Shelton in Sachen Städtebau weitergebildet, da Kriminalität schon durch die Gestaltung von Gebäuden verhindert werden könne. Shelton kann nur werben für das Engagement: Wer sich einbringe, könne seine Stadt sicherer und damit attraktiver machen – für sich und andere. cos

Info: Der Fragebogen ist online unter www.buerstadt.de zu finden