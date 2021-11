Befragung der Bürger beginnt

Bürstadt. Im September hat Hessens Innenminister Peter Beuth Bürstadt in das Präventionsprogramm Kompass aufgenommen. Der erste Schritt folgt nun mit einer Befragung der Bürger: Sie sollen benennen, wo es kritische Ecken und sogenannte Angsträume in der Stadt gibt und auch, wo sich was ändern muss. Damit soll das Sicherheitsgefühl gestärkt werden.

Bürgermeisterin Bärbel Schader wünscht sich daher, „dass sich möglichst viele beteiligen an der Befragung“. In der Stadtverordnetenversammlung erklärte sie, dass der Fragebogen dafür bereits auf der Internetseite der Stadt unter www.buerstadt.de zu finden ist und zudem im Bürgerbüro ausliegt. Einem repräsentativen Teil der Bevölkerung sei er zudem in den Briefkasten geworfen worden.

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, geht die Stadt am Freitag, 26. November, mit einem Stand und Kompass-Informationen auf den Wochenmarkt. Zwischen 7 und 13 Uhr können die Besucher auch dort den Bogen erhalten und ausfüllen. Im nächsten Schritt soll dann ein Präventionsrat gebildet werden: mit Bürgern, Ordnungsamt sowie Polizei. cos