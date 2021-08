Bazar um St. Michael in Bürstadt abgesagt

Bürstadt. Das große Pfarrfest in St. Michael, der Bazar, findet auch in diesem Jahr nicht statt. Das haben die Verantwortlichen der Pfarrgruppe gut zwei Wochen vor dem Traditionstermin am ersten Sonntag im September beschlossen. „Schweren Herzens“, sagt Manfred Hartmann vom Pfarrgemeinderat und seufzt. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, wir hatten auch schon gute Ideen für eine Corona-gerechte Umsetzung.“ Doch letztlich sei ihnen - angesichts der rasant steigenden Neuinfektionen - die Verantwortung zu groß gewesen.

Die Absage des Pfarrfests erfolge noch rechtzeitig, so dass der Gemeinde keine Kosten bei Lieferanten entstehen. „Wir wollten hauptsächlich auf dem Kirchenvorplatz feiern - und mit genug Abstand“, erzählt Hartmann. Diese Ideen könnten hoffentlich im kommenden Jahr umgesetzt werden. Den Erlös aus dem Bazar hätte die Pfarrgruppe gut gebrauchen können: Denn nach zwei Sanierungsabschnitten der Michaelskirche fehlt noch ein neuer Anstrich am ergrauten Langhaus sowie am Übergang zwischen Kirche und Pfarrhaus. „Der Schwerpunkt des Bazars ist aber in erster Linie das Zusammenkommen der Menschen, das Geld ist eher Nebensache“, betont Manfred Hartmann.

Diesen Teil der Fassade will die Gemeinde im Herbst neu streichen. © Corinna Busalt

Neuer Anstrich erfolgt im Herbst

Gleichwohl soll es noch ein Stück vorangehen mit der Renovierung: Der Übergang von Kirche zum Pfarrhaus soll weiß gestrichen werden. „Nachdem das Hauptportal mit dem Heiligen Michael nun gemacht wurde, wollen wir ein einheitliches Bild haben, wenn man auf die Kirche schaut.“ Diese Arbeit könne aus Eigenmitteln finanziert werden. Im Herbst soll es losgehen und das Gerüst gestellt werden. Wann dann der dritte Bauabschnitt folgt und das Längsschiff neue Farbe erhält, ist laut Hartmann bisher völlig offen. „Das Bistum hat uns einen Zuschuss dafür bewilligt, aber der Zeitpunkt ist noch nicht geklärt.“ cos

