Bazar ist abgesagt

Bürstadt. Die Pfarrgruppe Bürstadt feiert traditionell am ersten Wochenende im September ihr Pfarrfest, den Bazar. Nun muss dieses beliebte Fest in Bürstadt Corona-bedingt wieder abgesagt werden. Die Entwicklung bei den Inzidenzwerten und der damit einhergehenden möglichen Gefahren lässt die Durchführung nur schwer verantworten, sagen die Verantwortlichen.

Doch einige andere Termine stehen im Kalender. Am Dienstag, 14. September, begeht die Kirche das Fest Kreuzerhöhung – eine gute Gelegenheit, das neu aufgestellte Kreuz in der Hassellache im Rahmen einer Andacht an diesem Tag, 18 Uhr, zu segnen. Von einer Privatinitiative wurde das völlig verwitterte alte und in Vergessenheit geratene Kreuz ersetzt.

Feier der Erstkommunion

Am Wochenende, 18. und 19. September, wird mit 46 Kindern das Fest ihrer Erstkommunion gefeiert. Nachdem die Erstkommunionfeier wegen Corona noch einmal verschoben werden musste, ist es jetzt soweit. Die Pfarrgruppe gratuliert allen Kommunionkindern zu diesem Fest.

Patronatsfest am 3. Oktober

In frischen leuchtenden Farben erstrahlt der Erzengel Michael über dem Portal der Pfarrkirche St. Michael. Am Mittwoch, 29. September, feiert die Kirche das Fest der Heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Rafael. Der Heilige Erzengel Michael ist der Pfarrpatron der Gemeinde. Weil der Festtag mitten in der Woche liegt, wird das Patronatsfest am Kirchweihsonntag, 3. Oktober, in einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr gefeiert. red

