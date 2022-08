Nach drei Jahren Pause lädt die Pfarrgemeinde St. Michael in Bürstadt am 3. und 4. September wieder zu ihrem beliebten Familienfest ein, dem Bazar. Für die Besucher wird in diesem Jahr auch der Vorplatz der Pfarrkirche zum gemeinsamen Feiern zur Verfügung stehen. Den Schwerpunkt des Pfarrfestes sehen die Organisatoren wie immer bei den Begegnungen der Menschen.

Mit dem

...