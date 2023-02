Baustellenparty kommt gut an

Bobstadt. Die TG Bobstadt feierte – trotz Baustelle in der Sporthalle – ihre traditionelle Faschingsparty und machte dabei die Not zur Tugend. Kurzerhand organisierte die TG eine Baustellenparty mit DJ. Das Team um Manuela Lau, Gerdi Schmitzer, Rainer Schmitzer, Alexandra Landgraf, Dan Brewer, Michaela Brewer, Tina Patzina und Andrej Torbarina hatte sich dafür einiges einfallen lassen.

Für die gute Stimmung sorgte DJ Mike. Die Showtanzgruppe 7 Up unter der Leitung von Sabrina Brunnengräber und Jessica Neumann tanzte zum Thema „Zwerge“: Dan Brewer, Lothar Jäger, Christian Krauth, Thomas Krauth, Horst Mohr, Soetopo Molejadi, Joachim Oehm, Claudio Pertschy, Rainer Schmitzer und Dennis Spannagel legten sich dafür mächtig ins Zeug. Für bleibende Erinnerungen konnten sich die Gäste am Fotopoint fotografieren lassen und das Bild direkt mitnehmen. An der Baumeister-Bar wurde der Durst gestillt. Zudem schaute das Bürstädter Prinzenpaar Andreas II. und Vivian I. vorbei.

Jetzt freut sich die TG auf die nächste Veranstaltung. Am Dienstag, 21. Februar, beginnt ab 14.11 Uhr der Kinderfasching. Die Turnabteilung bereitet für die Kleinsten wieder einen kurzweiligen närrischen Nachmittag mit Spielen und Musik vor. Das Organisationsteam besteht aus Anna Spannagel, Natascha Poletar und Gerdi Schmitzer.

Der Eintritt kostet für Kinder 2 Euro, und die Begleitpersonen zahlen 2,50 Euro. red