Bauhof jetzt Sache des KMB

Bensheim. In der Geschäftsstelle des Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) wurde es am Freitagvormittag vertraglich besiegelt: Groß-Rohrheim wird die interkommunale Zusammenarbeit mit dem KMB auf den Bereich Bauhofservice ausweiten. Die Bereiche Abwasserentsorgung und kommunaler Straßenbau liegen bereits seit 2020 in der Verantwortung des KMB. Mit der Erweiterung im Bereich Bauhofservice können vorhandene Synergien künftig noch besser genutzt, Kompetenzen gebündelt und Kosten minimiert werden. Möglich macht das der effektivere Einsatz von Personal und Fahrzeugen. Auch Betriebsabläufe werden wirtschaftlicher gestaltet, hieß es am Freitag noch einmal bei der Vertragsunterzeichnung. Nach den Bauhöfen Bensheim und Lautertal ist der Bauhof der Gemeinde Groß-Rohrheim der dritte Betriebshof, der unter dem Dach des KMB eingegliedert wird. Doch bei der eigentlich als reine Formsache gedachten Vertragsunterzeichnung, bei der aus Groß-Rohrheim Peter Heß sowie Bürgermeister Rainer Bersch zugegen waren, kam es zu einem kleinen Eklat. Hess, als Vertreter aus dem Gemeindevorstand, weigerte sich, einen der drei Verträge zu unterzeichnen.

Der Grundstein für die Vertragsunterzeichnung wurde vor rund drei Jahren gelegt: Die Groß-Rohrheimer Gemeindevertretung hatte 2019 den Gemeindevorstand beauftragt, mögliche Verbesserungspotentiale im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit mit dem KMB aufzuzeigen. Auf dieser Grundlage wurde ein Konzept zur Zusammenarbeit zwischen KMB und der Gemeinde Groß-Rohrheim im Bereich Baubetriebshof erstellt und später in einer Fachausschusssitzung auch vorgestellt.

Neubau rechnet sich

In ihrer Sitzung vom Dezember 2021 fasste die Gemeindevertretung dann den Beschluss, die Aufgaben des Bauhofs mit Wirkung zum 1. Januar 2023 auf den Zweckverband KMB zu übertragen. Ergänzend dazu wurde im März beschlossen, dem KMB eine Teilfläche von etwa 2250 Quadratmetern (Grundstück in der Carl-Benz-Straße im Rohrheimer Industriegebiet) für den Neubau eines Bauhofs zur Verfügung zu stellen. Für die Phase der Bauplanung und Umsetzung geht der KMB, wie am Freitag noch einmal erklärt wurde, von einem Zeitraum von etwa zwei Jahren aus. Bis dahin wird das bestehende Bauhofgelände in der Riedstraße 11 genutzt. Das dortige Gelände ist zu klein, hat nur eine Zufahrt und die in die Jahre gekommenen Gebäude sind so marode, dass sich ein Neubau durchaus rechnet.

Auch der Fuhrpark wird modernisiert. Daher wird der Zweckverband im Zuge der Bauhofübertragung die Fahrzeugflotte modernisieren und ergänzen. Der Einsatz von Sonderfahrzeugen und Spezialmaschinen (Friedhofsbagger, Kehrmaschine) wird nach Möglichkeit von Bensheim aus erfolgen.

Die Arbeitsverhältnisse der Bauhof-Mitarbeiter gehen mit dem Betriebsübergang auf den KMB über. Diese bleiben unverändert. Als stetig wachsendes Dienstleistungsunternehmen bietet der KMB Arbeitsplatzsicherheit und langfristige Perspektiven für die Bauhof-Mitarbeiter. Im Wesentlichen umfasst die Überführung des Bauhofs in den KMB somit drei Bereiche: Personal, Gebäude und Fuhrpark.

Dazu wurden am Freitag auch gleich drei Verträge von der Verbandsvorsitzenden Nicole Rauber-Jung, Bürgermeister und stellvertretender KMB-Verbandsvorsitzender Helmut Glanzner (Einhausen), Bürgermeister Rainer Bersch und dem Ersten Beigeordneten der Gemeinde Groß-Rohrheim, Peter Heß, unterzeichnet. Das waren im Einzelnen die öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, der Vermögensübertragungsvertrag sowie der Personalüberleitungsvertrag. Und genau hier gab es das beschriebene Problem.

Der vorgelegte Vertrag umfasst nicht sieben, sondern lediglich sechs aktuelle Mitarbeiter, die in Zukunft beim KMB angestellt sind. Die siebte Person bleibt angestellt und wird weiter von der Gemeinde Groß-Rohrheim bezahlt. Es handelt sich dabei um ein Mitglied der Feuerwehr. Der KMB hatte im Vorfeld erklärt, dass Leistungen für die Feuerwehr während der Arbeitszeiten für den Bauhof nicht mehr toleriert und demnach auch nicht honoriert würden. Das sei Privatsache. Wegen der Nichtübernahme weigerte sich Peter Hess, diesen Vertragsteil zu unterzeichnen. Auswirkungen auf den Beitritt hat dies nicht. Hess, der den Veranstaltungsraum recht schnell verlassen hatte, war auf Nachfrage zu keiner Stellungnahme bereit. Groß-Rohrheim hatte lange Zeit zur Sicherstellung des Brandschutzes gezielt um Mitarbeiter für den Bauhof geworben, die auch Mitglieder der Feuerwehr sind.