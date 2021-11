Baugeräte aus Rohbau gestohlen

Bürstadt. Ein Rohbau in der Nibelungenstraße von Bürstadt ist in das Visier Krimineller geraten. Der Diebstahl wurde erst am Freitagabend bemerkt und kann bereits einige Wochen zurückliegen, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten in den Rohbau und erbeuteten im Anschluss mehrere Baumaterialien. Zu ihrer Beute gehörte unter anderem Glaswolle und mehrere Kabel. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Beamten des Kommissariats 42 bei der Polizei in Lampertheim sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen. pol

